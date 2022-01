El Dr. Daniel Sandoval, abogado que acompañó a la familia de Leandro "Tito" Roberts en el juicio contra Cristian Bustos, se refirió al encuentro entre el detenido y la jueza Mariel Suárez, quien presidió el Tribunal del juicio y no acompañó la resolución de prisión perpetua.

Sandoval, en ese sentido, consideró: "Uno no se sorprende por las actividades que a diario desarrollamos. La actividad que tenemos que desarrollar para analizar cuál puede ser el efecto procesal en un juicio con este tenor, donde hay una persona condenada a prisión perpetua y el fallo disidente es el de la Dra. Suárez, que es un fallo con contenidos de características novedosas. Hay que analizar si ha sido emitido bajo íntima convicción o de características de las sanas críticas racionales. Esto quiere decir si el fallo fue pensando en un afecto o si lo fue objetivo como traza procesalmente el Código".

"Este acto que podría haber sido contaminante de la sentencia, pudo haber afectado la sentencia que se emitió", expresó Sandoval, quien también agregó: "No hay coincidencias en este universo. En estos días de fin de año, yo me tomé el trabajo de leer la sentencia y hacer una lectura relajada para entender los parámetros de los tres votos que tenían los jueces. Es llamativa la sentencia de la Dra. Suárez, cómo hace unir factores que muchas veces son de muy difícil compresión. Por qué se darían y que uno después puede entender que podría haber tenido en su contexto un miramiento más personal o sobre alguna condición muy particular, lo que no tiñe ningún tipo de cuestión procesal el tema de la sentencia porque tiene dos votos más que hacen que sea formalmente válidas".

El abogado, además, indicó: "Yo tengo que analizar para decirle a la familia estas que es una sentencia que, si bien no está firme porque está en etapa de revisión, pero tiene características revisables y de hecho no pueden adaptarse las características de la Dra. Suárez".

En cuanto al material fílmico, Sandoval opinó: "Con respecto al video, habría que preguntarse, y lo hemos escuchado de su propia voz, que lo hizo con una connotación periodística de la construcción de un libro, pero me parece que esa condición no correspondería a los ojos procesales. Si bien el juez tiene la potestad de ir ante el requerimiento de un detenido, poder llegar a esas condiciones en el contexto para escribir un libro. No estaríamos en la presencia de un juez, sino ante la presencia de la entrevista de un periodista".

"Esto tiñe y pone un manto de castigo encima de la familia, porque lo puede entender como una acción muy desafortunada. Realmente tiene connotación en el contexto del sufrimiento, por el respeto que se merecen las víctimas", concluyó.