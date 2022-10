Roberto Paillaqueo, es un vecino del barrio Ceferino, que decidió acercarse a Red43 para comentar una situación que está atravesando en su vivienda de calle Carlos Gardel al 100.

Hace 3 años que vive en el lugar, y hace unos 10 días no tiene suministro eléctrico; cansado de la situación y ante la falta de respuesta por parte de autoridades, decidió hacer pública su situación.

Roberto tiene 48 años, es trabajador de la construcción, vive con su esposa y su hijo que hoy, cumple 4 años.

En principio relata que ha recorrido distintas áreas del municipio para obtener respuestas: "he hecho trámites y papeles por todos lados. Desde Tierras Fiscales me mandan al municipio y en el municipio no tengo respuestas. Mi señora tiene problemas de salud y tengo un nene que hoy, cumple 4 años".

"Quiero lo mejor para mi hijo. Hoy le tengo que festejar el cumpleaños y no tengo luz; me duele en el corazón y nadie me ha llamado para preguntarme si necesito algo"

El vecino asegura que no quiere engancharse de un servicio; sino que quiere pagar sus servicios e impuestos: "quiero mi pilar; quiero hacer las cosas bien. Necesito que alguien me escuche".

"Jamás pensé que iba a tener que venir a ponerme delante de una cámara. No podemos vivir así; hay muchas familias que hoy pasan una situación difícil"

Por último, dejó un teléfono para que quien pueda brindarle una solución o respuesta, pueda comunicarse con el: 2945-469521