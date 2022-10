Las redes sociales expolotaron en Esquel con fotos y capturas de pantalla de Eluney Camerlo, la joven esquelense que ganó el programa de Los 8 Escalones el día viernes.

En diálogo con Red43, comentó cómo fue la experiencia en el programa conducido por Guido Kaczka: "Fue una experiencia increíble, el canal 13 tiene un equipo genial. Yo la pasé bárbaro, fui a jugar y a divertirme un rato para hacer algo distinto", manifestó.

Asimismo, la joven de Esquel que estudia en Buenos Aires dijo: "Falté a la facultad porque la grabación era a la mañana y llegué a la clase de la noche, pero sí. Tuve que faltar a la facultad para ir".

Eluney también se refirió a la dinámica del juego: "El juego es super divertido una vez que estás ahí. Está genial poder ir respondiendo las preguntas tuyas y del resto. Se pasa bastante rápido, es dinámico y no se hace aburrido en ningún momento. Además tenés la interacción con el jurado y con Guido Kaczka que lo hace más entretenido".

Además contestó si desde la casa es más fácil que en el estudio: "Es más fácil porque desde casa respondés las preguntas de todos. Entonces de 16, pegás 12 y está bárbaro pero ahí tenés dos nomás para responder en el primer escalón. Vos jugás con las tuyas nomás y se toca una que te mató, ya está. Ahí es tener la cabeza tranquila para contestar bien".

Sobre la inscripción al programa, contó: "Me inscribí tres veces. El año del pasado, a principio de año y la última semana. Me llegó la convocatoria de una inscripción anterior. Desde que te anotás hasta que te llaman no recibís nada. Después te mandan un mensaje para ir al día siguiente al estudio de Kuarzo que está en Palermo. Ellos te responden cualquier duda que tengas y el día que te convocan, te hacen la llamada para responder el cuestionario y te cuentan qué categorías va a haber en los escalones. No te dicen qué preguntas pueden aparecer, pero sí las categorías para que vayas interiorizado".

Por otra parte, Eluney se refirió a la categoría en la que se sintió más cómoda: "Extrañada yo, historia. Que era la única que le tenía miedo cuando llegué, pero me fue bastante bien. Después, ninguna. Por ahí te tocaban canciones de Pop de ahora y de antes y yo de antes no tengo ni idea. Justo era con el nombre de la canción, que es bastante complicado".

En cuanto al dinero del premio, la joven indicó: "La verdad que la plata no la necesito. Fui para jugar, a divertirme, me anoté porque sí. Si uno tiene una necesidad, el juego no es lo más indicado. Fui a conocer el estudio, a Guido, al jurado y a eso porque tenía ganas de conocerlos. Terminó saliendo bien, pero fui porque tenía ganas de salir en la tele un ratito".

"Estoy haciendo tesis y tengo que armar colecciones de ropa. La tela sale cara y lo que compone a las prendas, así que la voy a usar para eso si cobro antes de terminar la tesis. También el tratamiento de mi piel, que se puede manejar con cremas, pero para tenerlo más controlado se necesita un medicamento que es bastante caro. Si sobra algo, lo usaré para mi marca que es lo que quiero dedicar cuando me reciba", agregó.

También habló de sus estudios en Esquel y la Universidad: "Arranqué en la Politécnica, luego pasé a la 735 y me egresé en la Bilingüe de Trevelin. Acá, hace 4 años arranqué Diseño Textil y de Indumentaria en la UADE y ahora estoy por rendir un ingreso en UTN para hacer Ingeniería Textil, pero veremos si me gusta eso".

Estoy en cuarto año. Dejé un cuatrimestre cuando arranqué la pandemia y lo retomé. Quise adelantarme lo más que pude, así que para el año que viene me quedan las últimas tres materias. Si todo sale bien, en julio ya estaría recibiéndome.

Por último, Eluney expresó cómo fue el momento y los mensajes después de haber ganado el programa: "No le había contado a casi nadie. Solo a mis compañeras de la facultad porque no iba a llegar a cursar y tenía una entrega. Le conté a mis papás cuando me llamaron. Cuando terminó la grabación del programa, se enteraron mis papás. No caí hasta que terminó el programa porque estallaron los teléfonos de mis papás, el de mi hermana y el mío. Yo no lo esperaba y muy agradecida con eso también".

"Me escribió un montón de gente. A mis papás también los llamaron gente que no conocen. Tuve la suerte que hubo gente que escuchó el problema que tengo en la piel y me escribió recomendándome cosas. Llegaron mensajes de todo tipo con buena onda y las mejores intenciones", concluyó.