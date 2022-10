El Secretario General de ATE, Guillermo Quiroga, confirmó una medida de fuerza Provincial en toda la Administración Pública para este miércoles fundamentada en los atrasos con expedientes de pases a planta, recategorizaciones y convenios colectivos. Acusó a funcionarios de retrasar al propósito los trámites que tienen que ver con el gremio.

Los "Convenios colectivos que no se cumplieron son cuatro, el de la Administración Pública Central, que tendría que estar firmado en julio, hace años que venimos discutiéndolo desde Buzzi a esta parte y lo tiene el Ministerio que tenia que hacer la devolución con cuestiones a revisar, pero eso nunca vino, nunca hubo una devolución; también el convenio del Ministerio de Desarrollo Social, que le elevamos y aún no está la respuesta; también tenemos el convenio colectivo de Guardafaunas y el convenio que solicitan los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. En cuanto a recategorizaciones del personal, que no se producen hace años y en algunos casos nunca se produjo una recategorización. Hemos avanzado en Lotería para que que se abarque a todos los trabajadores de esa repartición, porque solo quedaron firmes aquellos que eran muy cercanos, políticamente, al gobierno. Había una reunión pendiente la semana pasada pero no se produjo. Se que el Gerente General se reunió con el Gobernador y bajaron línea para que eso salga y se firme, pero todavía siguen sin que nos llamen y firmemos, así que ya estamos a nivel de que sea el propio Gobernador quien tome cartas en el asunto, y estamos en un momento donde decimos que si no lo puede resolver el Gobernador, es momento de que denunciemos el conflicto en la Secretaría de Trabajo".

"Después tenemos los pases a planta, en el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer en esas áreas pero las trabas siempre suceden en otros ámbitos del gobierno, como Asesoría General, Secretaría General, en otras oportunidades sucedían esas cosas en el mismo Ministerio de Gobierno. Hay expedientes que hace dos años están dando vueltas, como la recategorización de los trabajadores del COSE".

"Las culpas se la echaban al incendio en Casa de Gobierno, se hizo de nuevo el expediente, se rearmó, pasaron diez meses y siguen dando vueltas. A veces desaparece un papel, de forma misteriosa, para que vuelva hacia atrás. Creo que hay cosas en las que algunos funcionarios conspiran para que no salgan, sobre todo si tiene que ver con nuestra organización gremial"

"Lo de mañana tiene mas que ver con lo ya firmado o que estuvo comprometido políticamente por el Gobierno y está listo para la firma, o nos tienen que hacer la devolución sobre las observaciones. Pero todo esta ligado a lo salarial, porque un pase a planta tiene que ver con lo salarial"

"Uno no quiere que las cosas salgan como lo estamos planteando, siempre es mejor salir a partir de una negociación y un acuerdo con menor desgaste, porque el que más pierde es el gobierno. Porque a mucha de nuestra gente les encanta salir, tocar los bombos en la calle y plantear el conflicto, eso es parte de nuestra mística, pero habíamos llegado a una impronta en la que no era necesario eso al menos en los últimos dos años, e incluso en el momento de la pandemia cuando era muy difícil lograr resultados con la situación que se estaba dando en el país".

"Creemos que este es el momento de salir, nuestros compañeros y los trabajadores esperan esto, porque cuando hay un destrato a nuestra gente, que espera y ve que para otros si salen los expedientes, entonces las cuestiones que planteamos seguramente las vamos a seguir compartiendo con otros gremios como SiSap, en Salud o con UPCN"

"Seguramente en los próximos días habrá novedades, en relación a acciones en forma conjunta, con otros gremios. Mañana no se levanta la medida ni aunque nos convoquen a paritarias. Porque esto pasa por cuestiones que no son estrictamente salariales de paritarias, y que lograrían mejorar sustancialmente las condiciones del trabajador que ya no puede esperar más, como los precarizados, aquellos que nunca tuvieron recategorización, que por más acuerdo paritario, van a seguir siendo pobres porque sus salarios están por debajo de los cien mil pesos"

"Muchos gobiernos han funcionado a partir del conflicto, las soluciones siempre vienen a partir del conflicto y bueno, si quieren conflicto lo van a tener y si quieren una disputa en los ámbitos que ellos consideren, porque seguramente nos van a correr con descuentos, con cuestiones a las que estamos acostumbrados pero lo que no van a poder lograr es vencernos" finalizó Quiroga