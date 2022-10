Al ser consultado por el movimiento político y los nombres que se manejan en el PJ de cara a las elecciones de 2023 en Esquel, el Diputado Nacional Santiago Igon comentó que se está trabajando en términos colectivos: "hay compañeros y compañeras que están dispuestos a trabajar. Me lo han preguntado a mi también, tanto dirigentes como compañeros; yo no lo descarto en absoluto, hoy no lo tengo puesto en la cabeza por mi actualidad laborar, pero pensaremos cómo podemos colaborar de la mejor manera".

"Pertenezco a un espacio con una referencia política muy clara. Vamos a ver que propuesta podemos hacer"

Seguidamente, manifestó que le parece importante que se defina en Esquel cuáles son las propuestas de cara al 2023 y reiteró: "yo no descarto ningún tipo de posibilidad en el aspecto local o provincial".