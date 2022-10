En hora de preferencia, la concejal María Eugenia Estefanía hizo varias críticas sobre las políticas económicas del país. También se refirió a la eliminación de las PASO y recordó la formación de la CONADEP bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, en pleno auge de la película Argentina 1985.

En principio, la concejal manifestó: "La película refleja lo que sucedió en aquellos años. El presidente Alfonsín conformó la CONADEP para llevar adelante el juicio a las juntas. Es importante lo que pasó y pensaba qué dignas las personas que se animaron a conformar la CONADEP. Más allá de eso, me preguntaba qué pasó con la dirigencia política. ¿Cuántos más Alfonsines necesitamos, cuántas más Gracielas Mejides, cuántos más Sábatos? En ese momento se animaron a cambiar y luchar por una democracia para levantar un país".

Por otra parte, teniendo en cuenta las modificaciones en cuanto a lo electoral, Estefanía consideró: "Hoy vemos con gran preocupación que los que están más arriba pretenden cambiar las reglas de juego a piachere para perpetuarse en el poder. Nuestros grandes hombres y mujeres del radicalismo forzaron nuestra historia y dejaron de lado las apetencias personales, anteponiendo el bien común ante cualquier tipo de interés personal y sectorial".

"Hoy muchos de nosotros hemos tenido que manifestar nuestro desacuerdo por la mala costumbre de cambiar las regalas de juego electorales constantemente antes de las elecciones. Esto atenta contra la credibilidad y la política. Me pregunto si no había tiempo para hacerlo en su momento, si están tan convencidos de que las PASO no son necesarias. Nuestros vecinos están atravesando la peor crisis de la historia y vemos las necesidad. Cada vez somos más pobres económicamente y nuestros jóvenes tienen menos educación. Cómo pretendemos cambiar esa realidad los que apostamos al futuro de este país con progreso para que los jóvenes no se vayan ni caigan en la depresión de pensar que no hay un futuro mejor? Parece que es un barco sin rumbo. El Ministro de Economía de la Nación dijo ser el capitán del Titánic y el Titánic se hundió", agregó la Presidenta del comité radical de Esquel.

Continuando con las políticas económicas, Estefanía dijo: "Necesitamos que se planteen políticas que ayuden a generar trabajo y saquen el peso fiscal que tenemos los que trabajamos, producimos, apostamos y subsistimos. Todos los días nos preguntamos cómo vamos a seguir generando, llegar a fin de mes, pagar los sueldos, las cargas sociales, la luz y el gas. Tomamos riesgos en un país que va cada vez peor".

Sobre el cierre de la hora de preferencia, se refirió a las tarifas y mencionó el proyecto de renta hídrica: "Hablemos de las tarifas. Hace poco tuvimos a los diputados del PJ de la Cordillera que nos mostraban su proyecto de Renta Hídrica. En su momento fui la única que votó en contra, porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. No sabemos qué va a pasar con la quita de los subisidios y qué va a venir en las facturas y cómo piensan pagar las Cooperativas los acuerdos que firman", concluyó la concejal.