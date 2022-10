Las autoridades ucranianas dijeron que las fuerzas rusas se llevaron a miles de niños de las áreas ocupadas de Ucrania y los deportaron a la fuerza a los territorios ocupados por Rusia o a la propia Rusia, donde la adopción de los niños se ha acelerado.

Una niña, una niña de 14 años identificada solo como Anya, le dijo a The New York Times que la secuestraron en contra de su voluntad y todavía está atrapada en Rusia, viviendo con una familia adoptiva. Dijo que estaba en camino de convertirse en ciudadana rusa, aunque quiere regresar con sus amigos y familiares en Ucrania.

"No quería ir", le dijo al Times, quien la entrevistó a través de mensajes instantáneos y notas de voz. "Pero nadie me preguntó".

Anya es solo un ejemplo entre los informes recientes sobre los esfuerzos de Rusia para adoptar niños ucranianos y criarlos como rusos. Funcionarios ucranianos ya en abril dijeron que las fuerzas rusas estaban "deportando a la fuerza" niños y acelerando las adopciones. Un conteo oficial seguido por el gobierno ucraniano dice que más de 8.700 han sido deportados, pero la cifra es difícil de rastrear.

Funcionarios estadounidenses dijeron en septiembre que las autoridades rusas habían supervisado la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia y agregaron que "los esfuerzos incluyen específicamente la adopción forzada de niños ucranianos en familias rusas" y "la llamada 'educación patriótica' de los niños ucranianos".

Los funcionarios estadounidenses también dijeron que los esfuerzos involucraron legislación destinada a acelerar el proceso de otorgar la ciudadanía rusa a los niños ucranianos y la "retirada deliberada de niños ucranianos por parte de las fuerzas rusas".

Rusia no ha dado una cifra de cuántos niños ucranianos han sido traídos, pero con frecuencia transmite la llegada de niños descritos como huérfanos ucranianos, según una investigación de Associated Press . Los medios estatales rusos muestran a los niños como si hubieran sido abandonados y salvados de la guerra, siendo recibidos con ositos de peluche, informó el Times.

Aunque Rusia ha dicho que los niños que han sido deportados no tenían padres ni tutores, los informes contradicen esas afirmaciones. Algunos de los niños están siendo sacados de hogares institucionales, como Anya, que estaba en un hogar para pacientes con tuberculosis, pero no todos los niños que residen en esos hogares son huérfanos, según el Times.

AP también identificó a niños que no eran huérfanos, pero a los que les habían mentido y les habían dicho que sus padres no los querían. Aun así, incluso cuando los niños no tienen padres, la acción de sacar a los niños podría significar un intento de genocidio o un deseo de acabar con la cultura y la identidad ucranianas, informó el medio.

Las fuerzas rusas también han sido acusadas de cometer crímenes de guerra casi desde que comenzó el conflicto. Los investigadores encargados por las Naciones Unidas concluyeron en septiembre que se habían cometido varios crímenes de guerra, incluidas la violación y la tortura de civiles, y también observaron pruebas de deportaciones forzadas.

Autora: Kelsey Vlamis

Publicado con autorización de BUSINESS INSIDER