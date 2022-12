El concejal del Partido Justicialista, Martín Escalona, se refirió al Presupuesto 2023 que será tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante este jueves. En este marco, adelantó que su espacio político no acompañará con el voto positivo.

"A partir de la charla con compañeros y los vecinos decidimos que no se puede aprobar este presupuesto", sostuvo.

"Hay un aumento muy alto en los impuestos. Aumentan los gastos en viáticos , contrataciones, propaganda, publicidad y funcionamiento del municipio que no se explican y suman 438 millones de pesos de presupuesto a presupuesto", argumentó.

En este sentido, señaló que el monto asignado para Obras Públicas será de solo 4% y el gasto para asistencia social 1,7%.

"No hay plata para las vecinales y para el mantenimiento de la trama urbana tampoco", dijo, y agregó que "si uno piensa en las necesidades de Esquel, que son vivienda y trabajo, no están contempladas y por eso no vamos a acompañar".

El edil sostuvo que se trata de un presupuesto "de cara a la campaña electoral que significa un 109% de aumento y que lo vamos a pagar entre todos".

Asimismo, apuntó contra el Ejecutivo Municipal indicando que "hay obras que presupuestaron y no las ejecutaron" . En este sentido marcó como ejemplo la obra de gas para Bº Los Cóndores.