Este lunes, el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, volvió a criticar duramente al PRO, al frente Juntos por el Cambio y a sus representantes provinciales.

“Cortémosla con esto de incentivar e ir contra la cámara de diputados de la provincia donde se tienen que debatir las cosas y lo dije la semana pasada, basta de esta actitud patotera. Lo hemos vivido en el Congreso y yo, como argentino, no quiero eso, esa agresividad”, dijo el mandatario provincial al hacer referencia a las declaraciones de la oposición sobre una posible movilización a la Legislatura para el día jueves, sin que aún se trate algún tipo de proyecto que tenga que ver con la Ley de Lemas.

“Esas actitudes que quieren coartar a la cámara de diputados me parece de lo peor de la política. Cuando hablan de Cambiemos; ¿Cambiemos de qué? Presionando, siendo patoteros, agraviando. Dejen trabajar a las instituciones y a los poderes como corresponde, como lo he hecho yo, porque yo sí puedo hablar de ello, porque he sido el ejemplo del respeto del Poder Legislativo y Judicial", agregó Arcioni.

Sobre la joven que le acercó un cúmulo de firmas contra la aplicación de la Ley de Lemas, en Comodoro Rivadavia, Arcioni dijo que “es todo un montaje que arman. Era estudiante de ciencias políticas y es militante del PRO, porque trabaja junto a la diputada Ana Clara Romero. Ese montaje fue armado por la diputada. Era todo un montaje, porque eso deben presentarlo en la Legislatura, no al Ejecutivo, ahí estamos viendo la ignorancia y la malicia que tienen en la generación de noticias erróneas”.

“He trabajado tanto para hacer oídos sordos a estas cosas y mirar para adelante, para que vengan con estas viejas prácticas políticas que son lamentables, es lamentable la actitud que están tomando estos dirigentes” finalizó Arcioni.