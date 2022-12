La última sesión del año de la Cámara de Diputados de la Nación no se pudo llevar a cabo por la ausencia de los sectores de la oposición. En la misma, se tratarían proyectos relacionados a una nueva moratoria previsional, el régimen diferencial para brigadistas y la creación de once nuevas universidades, entre otros.





En ese marco, en la hora de expresión de minoría, el diputado Santiago Igon hizo uso de la palabra y cruzó a los legisladores de Juntos por el Cambio por no acompañar el debate de leyes fundamentales para la población de Chubut. “Quiero decirles a los vecinos y vecinas de Chubut que no se van a poder jubilar porque sus representantes del Pro no estuvieron hoy presentes en el recinto”, manifestó el diputado.





Asimismo, el legislador del Frente de Todos se refirió al tratamiento del proyecto para que brigadistas y combatientes de incendios cuenten con un régimen de jubilación diferencial. “Que cada trabajador y trabajadora brigadista sepa que la oposición le negó la posibilidad de jubilarse anticipadamente”, resaltó Igon.





Si bien el Frente de Todos contaba con el acompañamiento de un grupo de diputados del bloque Evolución Radical para lograr el quórum, antes del inicio del encuentro, la oposición unificó el posicionamiento y no se presentó en el recinto.