El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió a la visita de figuras nacionales del Pro en Chubut para movilizarse a la Legislatura en contra de la modificación de las normas electorales que creen se puede tratar por parte de los diputados, como lo son la eliminación de las PASO, o la habilitación de la Ley de Lemas.



“Todo lo que está dentro de la Ley corresponde, y lo que está fuera de la Ley no corresponde. Con respecto a si sirve o no sirve, hay que escuchar bien quien lo dice, porque muchas de las personas que hoy dicen que un proyecto no sirve o es trampa, en otro momento lo respaldaban”.

“Entonces hay que dejar de subestimas a la gente, decirles cosas que por la conveniencia quieren hacerles creer, entonces vuelvo a decir que si están incluidos dentro de la ley son permitidos”.



“Me parece muy bien que tengan la posibilidad de venir a la provincia, pero estaría bueno también que vengan a hacer algún otro tipo de trabajo más que venir por conveniencia a la Legislatura” finalizó Sastre.