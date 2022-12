El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, en diálogo con Red 43 se manifestó sobre los hechos de vandalismo que ocurrieron ayer en el Paseo Navideño de la Av. Yrigoyen

"Son hechos lamentables", expresó sobre lo ocurrido.

"A uno le sale la impotencia y la indignación porque detrás de esto hay mucha gente trabajando, hay mucha plata que se invirtió desde el municipio, el Ente Mixto y el sector privado", sostuvo. "Encontrarse con algunos inadaptados que no entienden genera bronca", agregó.

El secretario aseguró que ya se encuentran realizando la denuncia correspondiente y, además, se reforzarán los controles preventivos sobre la Av. Yrigoyen. También indicó que la empresa repuso los elementos robados y destruidos.

"Pensamos que se iba a poder controlar y que esto no iba a suceder. Lo lamentable es que esta gente no entiende que esto no es solo para el turista, sino también para la gente local. Es muy triste", lamentó.