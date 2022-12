Agustín Guerra es de Ushuaia, viajó a Doha a ver a la Selección, tenía dos amuletos que siempre llevaba con él, dos muñecos de lana tejidos a crochet por su esposa, uno con la figura de Maradona y otro con la de Messi.

Agustín logró entregar sus amuletos a la familia Messi, mientras caminaba en la entrada al estadio Lusail, en la semifinal contra Croacia, se dio cuenta que en el pasillo de al lado ingresaban los familiares de los jugadores.

En ese momento, Agustín tuvo la idea de entregar el muñeco a la familia del capitán. “Un neerlandés que me observaba me hizo notar que ellos entraban por otro sector, así que empecé a correr y llegué justo cuando la mamá de Lionel estaba pasando el vallado», contó.

Cuando logró entregar el muñeco a Celia, la mamá de Lio, vio que Ciro, el hijo más chico de los Messi, empezó a gritar que él lo quería.

Agustín relató: “‘Yo lo quiero, yo lo quiero’ decía Ciro antes de pasar las vallas. Lo vi tomarlo con tanto cariño que me dio la impresión de que se lo iba a quedar. Y así fue, porque al poco tiempo empezaron a llegarme fotos y videos de Ciro festejando con el muñeco en la mano, en el palco del estadio, y después a upa de su mamá y en una combi donde sacudía el muñeco como una bandera”.

La esposa de Agustín, Antonela Lavori, tiene un emprendimiento de artesanías en donde realiza muñecos de lana tejidos a crochet y comercializa a través de Instagram con el nombre de “Artesanías Ushuaia”. En su viaje a Qatar se llevó los dos muñecos que le dan suerte, el de Maradona y el de Messi. Hay varios videos en las redes sociales, donde se ve a los hijos de Lio Messi festejando con los muñecos.

El día de la final, el oriundo de Ushuaia decidió realizar la misma aventura pero esta vez para entregar el muñeco de Maradona a los Messi.

"Fui temprano y pude llegar hasta Antonela. Le conté que le había regalado el otro muñeco a Ciro y ella me lo agradeció, me sonrió y me dijo que le había gustado mucho. En ese momento apareció Mateo, tomó la figura de Diego, y le dijo a Ciro que venía detrás: ‘mirá Ciro, ahora tenemos a Maradona’. Fue increíble”, comentó Agustín.

Además le entregó una carta donde le contaba quiénes eran, de dónde, junto a unas palabras de admiración y aliento.

Agustín está muy feliz por lo que sucedió con la familia Messi, además de que a los hijos de Lionel les haya gustado los muñecos.

El emprendimiento “Artesanías Ushuaia” aumentó sus seguidores en Instagram y la demanda de pedidos de todas partes del mundo.