Vecinos del barrio Güemes se encuentran bastante disconformes por el resultado final del pavimento de la calle Dante Brozzi y 9 de Julio que quedó inconcluso por parte de la empresa constructora y reclaman su finalización.

"Inician obras como playones deportivas, senderos en plazoletas, todo lo que implica hormigón y no terminamos lo que se pactó y está pagado. No es la manera, borrón y cuenta nueva. El municipio es el mediador entre el frentista y la empresa", exclamó uno de los vecinos del sector.

Además, agregó que :"Yo con Herman Torres tengo una amistad de muchos años, nos criamos juntos. Le pedí como amigo si nos puede terminar la desembocadura en Dante Brozzi y 9 de Julio, que debería llegar hasta la línea municipal. Se la pagué al contado a la empresa, le pagué para que se haga rápido e hizo una pésima calidad de hormigón".

"Pedí que me terminen los tres metros que faltan porque vive llenándose de piedras y está destruyendo el pavimento. La piedra lo termina de destruir, ya no sé a quién más pedirle. No quiero accionar contra el municipio porque soy parte, generaría más gasto y soy contribuyente", indicó.

Por último, sostuvo: "Que hagan obras, pero terminen lo que está pago. El señor de la empresa me dijo que no terminaba el pedacito porque no le daban los niveles de la calle. Sabemos que es un desastre porque la Dante Brozzi baja y sube. Tuvo niveles desastrosos acá".