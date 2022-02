Luego de la reunión de la mesa provincial de Juntos por el Cambio en Esquel, el diputado nacional por Chubut, Matías Taccetta, habló sobre el proyecto de ley para dictaminar que la educación sea un servicio público esencial y garantizar que se cumpla el ciclo lectivo con los chicos en las escuelas.

"Es un proyecto que fue elaborado por todo un equipo. Tuve contacto con el ex Ministro Alejandro Finocchiaro que colaboró, se interesó y se puso a disposición para viajar a la provincia, sabiendo cuáles son los problemas en educación. Venimos con cuatro años sin clases, con los chicos fuera de la escuela, sin poder cumplir con el ciclo lectivo obligatorio", indicó el diputado.

En cuanto al contendido del proyecto, Taccetta informó que: "La intención es que a través de un proyecto de ley se logre dictaminar que la educación sea un servicio público esencial, en el cual se tenga la obligación de las partes tanto de los gobiernos provinciales y los sindicatos de negociar hasta última instancia, que sea prioritaria la solución de los problemas salariales, la estructura de las instituciones, el mantenimiento delas instituciones. Que haya diálogo, pero que se garantice un servicio mínimo. Que las escuelas estén abiertas y los docentes den las clases, al menos con una cantidad mínima de docentes que se vayan turnando".

Además, agregó que hay un doble beneficio: "Esto tiene el beneficio de que los chicos tengan el derecho a la educación y también hay muchos chicos que se alimentan en los comedores de las escuelas y vemos una gran preocupación en los municipios donde los chicos que no podían ir porque los comedores no estaban abiertos, no estaban comiendo y tenían problemas con alimentación".

"Seguramente la semana que viene presentaremos el proyecto de ley definitivo y hablaremos con los gremios para ver qué es lo que piensan ellos", indicó Taccetta.

Por último sobre la situación salarial de los docentes en Chubut, manifestó: "Tenemos contacto con docentes y la situación de los ingresos es muy mala. Venimos de casi dos años sin incrementos, de los últimos dos años es apenas un 35% cuando la inflación superó el 100%. Hay docentes con 28 años de antigüedad y están ganado 65.000 pesos. Hay que solucionar entre todos los problemas para que no haya más conflicto".