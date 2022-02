La vocal de los pasivos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sara Gianardo, confirmó que el cobro se efectuará en los casos de los Ministerios de Familia y de, Salud, así como los jubilados de la ex ley 1987, es decir la administración central.

Según Gianardo, esto significa que en general, los pasivos están cobrando los aumentos un mes después que los activos. Por ejemplo, respecto a los casos anteriores, dijo que “el pago se hará efectivo a los 30 días, un mes antes del límite que establece la ley”.

En diálogo con ADN Sur, la vocal expresó que en el caso de los retirados y jubilados de la policía Gianardo “todavía los activos no cobraron cláusula gatillo, pero hay una información de que estarían cobrando por planilla complementaria en los próximos días. Hasta que no se cobre, no podemos hacer el traslado de la movilidad a los jubilados de esa repartición”.