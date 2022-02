El Secretario general de Atech, Daniel Murph, llegó este jueves a Esquel y estuvo presente en una concentración en el Juzgado Federal, en el marco del juicio que se lleva adelante en contra de dirigentes gremiales.

En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que junto a Carlos Magno están siendo juzgados "por el juez Otranto por ejercer el derecho a la protesta contra el corte de la obra social, el reajuste y el pago escalonado".

Y destacó que siempre se utiliza el artículo 194 del Código Penal "para condenar las protestas, y aunque no hay delito y no encuadra lo utilizan para que una protesta se convierta en algo que no es".

En este sentido, Murphy manifestó que "delito es abandonas las escuelas para que se caigan a pedazos y no tengamos clases, es no pagar los sueldos, es dejar sin transporte a los alumnos".

Por otro lado, el titular de ATECH, aseguró que hoy hay escuelas en donde todavía "no se iniciaron las obras y vamos a hacer un relevamiento para informar a los reclamos".

"No es solo un problema del docente, sino de toda la comunidad educativa y las familias. Los auxiliares son parte de estos reclamos porque su sueldo es muy bajo y faltan muchos cargos en distintos puntos de la provincia", expresó Murphy.

Por último, respecto a lo salarial, Murphy sostuvo que "no van a decir un número, sino que van a tener en cuenta el porcentaje de la inflación, el costo de vida. Un 18% a junio es poco y es lejos en el tiempo".