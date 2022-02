(Recordatorio). Un día me lo crucé a Miguel Viale y la pregunté cómo estaba su padre. “Ahí anda, en la casa, sale poco”. Se me ocurrió preguntarle también si iba a estar presente en “la Vuelta al Paraíso”, en la carrera homenaje a Mónica Viale, su compañera de toda la vida, quien falleciera el 1 de septiembre.

“No, él dijo que no va a ir”. Me causó sorpresa la respuesta. Tal vez Fermín íntimamente sabía que no iba a está para esa fecha del 27 de febrero y que iba a estar con ella en otra dimensión.

Miguel fue muy categórico con su declaración “Chavito, te digo que los homenajes se deben dar en vida”, pero me pareció más una declaración de bronca que de deseo, vaya uno a saber.

Y ocurrió eso. Don Fermín Viale no estará presente en la 10º edición de “la Vuelta al Paraíso”, porque así lo dispuso él. Lo embargó la tristeza.

Tal vez, quienes están en la tierra, no lo entiendan, pero el amor va más allá de lo terrenal, supera este plano.

Además ambos se juntarán con el hijo que ya no está.

Así es la vida. Se fue Don Fermín Viale, se fue un dirigente deportivo. Se fue otro amigo del deporte.

Sin dudas que no ha sido un buen semestre para el ciclismo de la región, pero a pesar de todo hay que seguir pedaleando.

Lo bueno de esto (y triste a la vez) que Don Fermín está con Mónica, como lo estuvieron por muchos años.