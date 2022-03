Jennifer López, además de cantautora, es actriz, bailarina, productora, diseñadora y empresaria. Ha explorado numerosos géneros musicales a lo largo de su carrera tales como pop, pop latino, dance, R&B, hip hop, rock, funk, música house y salsa, entre otros.

Entre los múltiples reconocimientos que ha obtenido en su carrera figura la nominación en el 2012 como la celebridad más poderosa del planeta según la revista Forbes. También le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su colaboración en el mundo de la música.

Además, recibió el prestigioso galardón "Icon Award" de Billboard que es el máximo honor y reconocimiento a la trayectoria, siendo así la primera mujer en obtenerlo. En 2015 la Organización de las Naciones Unidas la nombró como la primera mujer Portavoz y Defensora de las niñas y las mujeres ante esta entidad internacional.



Letra en español de “Waiting for Tonight" (Esperando esta noche)

(Hummm, oh-oh, sí)

Como una escena de cine

En el sueño más dulce

Nos han imaginado juntos

Ahora para sentir tus labios

En mis yemas de los dedos

Tengo que decir que es aún mejor

De lo que nunca pensé que podría ser

Es perfecto, es pasión, me está liberando

De toda mi tristeza las lágrimas que he llorado

He pasado toda mi vida

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

Cuando estaras aquí en mis brazos

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

He soñado con este amor por tanto tiempo

Esperando esta noche

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh...)

Palabras tiernas que dices

Quítame el aliento

Amame ahora, déjame nunca

Encontró un lugar sagrado

Perdido en tu abrazo

Quiero quedarme en esto para siempre

Pienso en los días en que el sol se ponía

En mi corazón vacío solo en mi cama

Lanzando y girando, las emociones eran fuertes

Sabía que tenía que aguantar

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

Cuando estaras aquí en mis brazos

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

He soñado con este amor por tanto tiempo

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

Cuando estaras aquí en mis brazos

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

He soñado con este amor por tanto tiempo

Esperando esta noche

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh...)

(Oh, oh, oh, oh, oh, oh...)

Atrás quedaron los días en que el sol se ponía

En mi corazón vacío solo en mi cama

Lanzando y girando, las emociones eran fuertes

Sabía que tenía que aguantar

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

Cuando estaría aquí en mis brazos (Oh...)

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

He soñado con este amor por tanto tiempo

(Oh, oh, oh, oh, oh...)

Esperando esta noche, (Esta noche) (Oh, oh, oh...) (Esta noche)

Cuando estaras aquí en mis brazos

Esperando esta noche, (Esta noche) (Oh, oh, oh...) (Esta noche)

He soñado con este amor por tanto tiempo

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)

Cuando estaras aquí en mis brazos

Esperando esta noche, (Esta noche) (Oh, oh, oh...) (Esta noche)

He soñado con este amor por tanto tiempo

Esperando esta noche, (Oh, oh, oh...)