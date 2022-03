Juan Pablo Gutiérrez, de 27 años, es paramédico militar táctico, nació en Trelew y en abril viajará a Ucrania, donde se desarrolla el conflicto bélico con Rusia, para ayudar a asistir a los civiles. En diálogo con Cadena Tiempo, Juan Pablo contó que se siente “orgulloso, contento y preocupado por lo que pueda suceder en el campo”. Viajará rumbo a Ucrania desde Buenos Aires el 25 de abril. Según él, es “una decisión netamente personal, siento que debo estar ahí y dar mi apoyo”.





“Pienso que debemos apresurarnos, si seguimos esperando nadie va a ir”, dice el trelewense, quien tendrá a España como primer destino. “Soy una de las pocas personas que quieren ayudar o que tiene la posibilidad de viajar y dar una mano”.

Juan Pablo Gutiérrez se adentrará en zona de guerra. Su primer objetivo es llegar a Polonia y alcanzar la frontera con Ucrania, para luego empezar a dilucidar cuál será su destino y rol. “La idea es atender en todo lo que pueda. Me voy a unir al Servicio de Salud y uno no sabe qué nos va a deparar, hay que estar preparado para todo”.





“Mi familia no quiere, no está de acuerdo y están asustados”, cuenta Juan Pablo, “pero saben que uno es consciente y saben la decisión que voy a tomar. No nos van a parar, es algo que te sale de adentro, querer ayudar y estar ahí”.





Para este momento tan delicado, Juan Pablo se prepara psicológicamente. “Estoy ansioso, pero no tengo miedo. Siento que el de arriba me guía, que voy por el buen camino y que voy a ayudar a mucha gente”.





“Voy a utilizar mis ahorros”, dice acerca de su viaje. “Pertenezco a la Unión Europea por el pasaporte italiano, por eso lo siento como una obligación”. Además de ser paramédico, es operador en medicina táctica militar y está sin trabajo hace 8 años. (Jornada)