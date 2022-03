El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles la entrega de cinco camionetas y un camión tipo tractor, los cuales serán destinados a la Dirección General de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, con una inversión de $49.423.000.

Participaron del acto los ministros de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; eñ secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los subsecretarios de Obras Públicas, Sergio Ramón y de Energía, Eugenio Kramer; los directores de Servicios Públicos, Marcelo Mammoliti y de Defensa Civil, José Mazzei; el secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González; el presidente del ENRE, Gustavo Monesterolo; el diputado provincial, Pablo Nouveau; el intendente de Corcovado, Ariel Molina, empleados del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación; y personal de la Dirección General de Servicios Públicos, entre otros.

Entrega

En esta oportunidad se realizó la entrega, a través del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, de dos camionetas doble cabina 4x2 y una camioneta 4x4 modelo Alaskan y dos camionetas doble cabina 4x2 Amarok por un monto de $31.523.000,00; y un camión tipo tractor para servicio pesado IVECO por $17.900.000. El mismo es utilizado para el transporte de agua potable e insumos a las localidades del interior de la Provincia.

“Motor de la energía del país”

En ese marco el Gobernador Arcioni se dirigió a los presentes y sostuvo que “esto no es más que el compromiso que hemos asumido, y hoy lo estamos cumpliendo y viendo acá. Es un momento muy importante para nuestra Administración y sobre todo para Servicios Públicos. Nos comprometimos a reequipar y hoy estamos entregando cinco camionetas y un camión; y a partir de la semana que viene llegarán todos los insumos con una inversión de más de 100 millones de pesos”.

“Hoy la Provincia tiene todo para demostrar que somos el motor de la energía del país, por eso los insto a que sigamos proyectando a futuro y ahí nos van a tener a nosotros trabajando para lograr las inversiones que sean necesarias e ir a buscar y debatir consensos y compromisos por parte del Gobierno Nacional, para que tengamos la inversión en materia energética que nos merecemos los chubutenses”, destacó Arcioni.

A su vez, el mandatario recordó que “este compromiso se dio en marzo del año pasado, en uno de los incendios más devastadores que tuvo la provincia y en donde quiero agradecer a todos los compañeros de servicios públicos que se pusieron al hombro la reparación del tendido”, y resaltó que “esto viene de una falta de inversión de muchos años. Ahora sumado a lo de hoy podemos hablar de una inversión energética que estamos haciendo en la provincia con recursos propios y también acompañamiento de Nación, por más de 6 mil millones de pesos”.

Obras energéticas

En el repaso de las obras energéticas, Arcioni detalló que “la obra de El Coihue, que es una obra de repotenciación que se estaba conversando hace más de 20 años y hoy es una realidad, ya que próximamente se está llamando a licitación con un aporte de la Provincia, de Río Negro y también de Nación. También la Estación Transformadora N° 2 de Trelew para repotencialización del Parque industrial y el nuevo Hospital de Alta Complejidad; la Estación Transformadora en el área central – Stella Maris, la red de energía eléctrica (etapa 2) para la fracción 14 y 15 de Comodoro Rivadavia y la ampliación de la red eléctrica de media tensión y estación de rebaje en Rada Tilly, con una inversión total de 1.700 millones; y hay mucha gente que no puede apreciar el esfuerzo que hace la Provincia para ponerse de pie”.

“Hay una planificación en materia energética”

Continuando, Arcioni señaló: “hablamos que el desarrollo va de la mano de la energía, sin energía no hay desarrollo y por eso también está próximo a proceso de adjudicación las dos licitaciones del tendido de Garayalde a Camarones, una obra que implica más de 2 mil millones de pesos con recursos propios”, y manifestó “tenemos muchas localidades que no tienen llegada de energía y esto en una provincia como la nuestra netamente energética no lo podemos permitir, por eso hay una planificación en materia energética”.

“Acompañamos el desarrollo y miramos hacia adelante, es la primera vez en la provincia que se ha tomado la matriz energética como corresponde para mirar a futuro. Muchas de estas obras no se llegaron a concretar por diferencias personales, pensando en que eran obras que no se iban a llegar a inaugurar”, contó el mandatario, y recordó que “para nosotros es una prioridad desde el momento en el que constituimos el ENRE, y le damos el lugar que se merece la Subsecretaria de Energía y de Servicios Públicos, con inversiones que muchas de ellas van a ser inauguradas luego de esta gestión”.

“Uno mira a todos los chubutenses, pensando en el progreso y en darle dignidad a las localidades del interior, y por eso no se puede entender como no se planificó en su momento con el potencial de la provincia cuando generamos entre 10 y 12 veces más energía de la que necesitamos”, concluyó Arcioni.

Plan de reequipamiento

En tanto el Ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, comentó que “se trata de cinco móviles que, en el plan de reequipamiento de la Dirección General de Servicios Públicos, se destinan a la Delegación Noroeste de Servicios Públicos, para atender las distintas demandas de los servicios en Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo y Cholila”.

“También adquirimos un camión para atender los inconvenientes que puedan surgir con la provisión de agua y una inversión de aproximadamente diez millones de pesos en insumos”, explicó Aguilera.

Compromiso

Por su parte, el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer, destacó que "es una alegría muy grande y el resultado de un esfuerzo inmenso del Gobernador y de los compañeros de la Subsecretaría de Energía. Es un retorno al esfuerzo que han hecho los compañeros de la Delegación Noroeste en este año difícil, ante un reclamo permanente y en el marco de las posibilidades se ha dado una respuesta".

"Se reclamaban las herramientas para cumplir su función de manera adecuada y el Gobierno del Chubut da la señales de que esto se está cumpliendo. Forma parte de un proyecto integral más grande que tiene que ver con un mejoramiento de la prestación de servicio públicos en todo el territorio provincial y de la construcción de una política energética que reivindique el aporte de la Provincia del Chubut al Gobierno Nacional y al país, ya que somos una provincia eminentemente energética y a veces nos toca sufrir cotidianamente en términos de servicio que no corresponden y no se condicen con esa capacidad de generación de energía", sostuvo el Subsecretario.

Por último, agradeció "al Gobernador Arcioni por el compromiso, al Ministro Aguilera, a Héctor González por el acompañamiento permanente, a los compañeros trabajadores por el esfuerzo y el acompañamiento ya que más allá de los reclamos lógicos, nunca nos han dejado a pie en su función".