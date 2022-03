Desde ATECh, Martín Pena destacó el hecho de haber logrado en principio, que la Escuela de Piedra Parada o haya cerrado sus puertas ante los conflictos que atravesaba la institución por problemas de servicios.

"Estuvimos el viernes en Gualjaina, donde se le quería pedir a los estudiantes que aceptaran el pase a otra escuela. Pero para nosotros, es una costumbre la ruralidad; estuvimos presentes haciendo lo que teníamos que hacer y se logró que no se cierre la escuela", detalló Pena.

"Logramos que hoy funcione normalmente. Parecía una barbaridad escuchar que la escuela no tenía agua; los auxiliares se subieron al techo, tomaron medidas, compraron materiales y solucionaron el problema del agua con $1500. Se le reclamó al delegado porqué no había $1500 y personal para arreglarlo, pero no tuvimos respuestas. Lo importante es que hoy, funciona normalmente"