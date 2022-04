No siempre en política dos más dos son cuatro. A veces sí, pero no siempre. En política no hay blancos y negros. A veces hay grises, a veces grises más claros, a veces grises más oscuro.

Hernán Maciel y su padre asumieron el pasado 11 de junio. Fueron nueve meses y terminó el parto. En este tiempo se creó un personaje de la igualdad, de oportunidades para todos, del deporte en los barrios, de fortalecer a los clubes, de la revolución del deporte en Esquel.

Y el personaje y el ego se lo comieron. A uno más que al otro.

Sergio Ongarato andaba ayer medio cabrón con el acto de Vialidad Nacional que él consideré que fue un acto partidario y se lo cruzó a Hernán Maciel quien le dijo que se iba.

“Pensalo bien”, dijo Ongarato. En verdad lo que el intendente dijo, entre líneas, es “dame un tiempo para ver por quien te reemplazo”.

Hay quienes dicen que Hernán Maciel fue al Municipio a poner ciertas condiciones para su continuidad en el cargo, una de ellas fue la más sorprendente de todas: que el municipio le quite la pauta publicitaria a un medio periodístico de la localidad .

Solo lo miraron. Ahí se dio cuenta Hernán Maciel que le soltaron la mano. Perdió el apoyo municipal, perdió el apoyo político partidario, perdió el apoyo mediático, perdió el apoyo de muchos de los profesores y para colmo el ambiente deportivo también le bajó el pulgar, sobre todo quienes trabajan en la parte social, ni que hablar de los padres de Awkache.

La renuncia ya estaba redactada desde la semana pasada. Pero estaba la Doble Lago Futalaufquen y era un papelón “rajarse antes”. Todos pensaron que este martes era el día clave. Algunos dicen que no hubo una renuncia, sino un despido.

Algunos se beneficiaron con “los Macieles”, en la secretaria de deportes. Otros todavía están haciendo fila para recibir algún tipo de apoyo.

Hernán Maciel, sin el tacto político que se necesita para este tipo de cargo, lo había puesto al intendente Ongarato entre la espada y la pared, por el tema de Rodrigo Peláez y su compañera Cristina Campos. Al quedar todo igual no se bancó ese desplante. No entendió lo que es la política.

Claro, “se había cargado” al Negro Sosa, también a Azucena Sambuesa. Le cerró la puerta a Jorge Heitzmann, le limó el trabajo a Gisella Finochiaro y pensó que Rodrigo Peláez era un profesor más.

Chocó contra la pared. Y se tuvo que ir. Desgastado.

Ayer a las 3 de la tarde, Sergio Ongarato lo llamó a Milton Reyes, el presidente de Belgrano. Puede ser una de las opciones, aunque también puede haber otros nombres, fuera del Gabinete, en danzas.

Es que no es fácil manejar un área tan compleja y sensible como la Secretaría de Deportes.

Milton está muy comprometido con Belgrano Esquel y de asumir el cargo, sería imprudente darle una ayuda a la institución del barrio Buenos Aires. Sería darle de comer a los detractores.

A parte hay otro tema. El que asuma lo haría por no más de un año y medio. Salvo que tenga la varita mágica, sepa quién será el próximo Intendente y trabaje en un plazo más prolongado.

Por ahora no hay nada definido. Dentro del área de deportes más de un pasó ayer por la peluquería “para hacerse los rulos”.

Sacar algún funcionario de otra área y ponerlo en Deportes, no es una buena idea. Ya lo hizo y es muy complicado. No todos sirven para todos los puestos.

¿Y si no es Milton Reyes? Qué problema, ¿no?