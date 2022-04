La concejal de Chubut al Frente, Valeria Saunders, habló sobre la documentación ingresada a la Comisión Investigadora, y manifestó su disconformidad sobre el alquiler del inmueble que el municipio no utilizó.

En diálogo con Red 43, Valeria Saunders detalló que "ayer a las 8:01 hs ingresa la documentación formalmente a este Concejo Deliberante" siendo el primer punto de discusión. Luego hicieron "una lectura rápida a la mañana, recabamos información" y a la tarde realizaron una lectura integrada, y destacó que considera que " hay más cosas para preguntar" para tenerlas en cuenta "al momento de evaluar este polémico alquiler".

"Ayer viendo en detalle el contrato de locación, necesitaríamos saber porque se describe como que se alquila el segundo piso del edificio de la calle Darwin y a continuación la descripción del espacio corresponde al primer piso del edificio", detalló Saunders y manifestó que "hay un montón de cuestiones que creemos que tendríamos que haber estado al tanto y haber informado de este Concejo Deliberante".

En este sentido, indicó que "nunca fue tenido en cuenta por este Concejo Deliberante o por lo menos por los concejales no oficialistas que se hubiera firmado un contrato" y agregó que consideraban que no era un lugar apropiado para que funcione el Concejo Deliberante.

En relación a la última sesión del Concejo Deliberante, Saunders expresó que "hubiera sido más fácil que tuviéramos al señor intendente en el Concejo Deliberante con su equipo con los secretario o directores del área que él considere, la documentación y hacer una simple relatoría de los hechos acontecidos y eso nos hubiera facilitado mucho la tarea de los concejales. No ha sido voluntad del señor intendente venir ni de los concejales del oficialismo a llamarlo".

Por otro lado, la concejal comentó que el intendente Sergio Ongarato no recibe notas de los bloques no oficialistas, resaltando que no tiene acceso a la documentación necesaria para avalar los fundamentos de un proyecto. "Hablan de participación, de la vida democrática, de la trasparencia, pero no es lo que realizan a diario ni desde el Legislativo ni del Ejecutivo", expresó.

Respecto al alquiler del edificio, Saunders remarcó que, desde el bloque Chubut al Frente, van a remitir toda la documentación a la fiscalía para que haga la investigación y decisión si el alquiler del inmueble constituye o no un delito.

"Uno puede cometer errores por acción o por omisión. Yo creo que acá hubo errores y omisiones", concluyó.