Según el Calendario Oficial, habrán distintos fines de semana largos y extra largos por motivos religiosos, tradicionales, históricos, nacionales. En este sentido, también existen los días no- laborables.

Durante la próxima Semana Santa, el jueves 14 será considerado un día no- laborable, generando que el empleador pueda optar si se debe ir o no a trabajar y, a la vez, no realice cambios en el salario del empelado. El viernes 15 de abril es considerado un feriado nacional por el calendario oficial, por lo que, el empleador decide que sus empleados vayan a trabajar deberá pagarles el doble del valor del día. En cuanto al sábado 16 y domingo 17, según, iProfesional, también son considerados días no laborables en Argentina.

Por otro lado, según el calendario oficial, habrá más días de descanso durante el 2022. Asimismo, habrá algunos fines de semana largos y extra largos.

En junio, habrá un fin de semana extra largo (cuatro días) por el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín de Güemes) y el 20 de junio (Aniversario del Fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano).

En agosto, el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se traslada del 17 al lunes 15 de agosto, por lo que será, un fin de semana largo (tres días).

En octubre, el viernes 7 será feriado con fines turísticos y el lunes 10 es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12, siendo un fin de semana extra largo.

En noviembre, hay un fin de semana largo por el domingo 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y el lunes 21, que será feriado con fines turísticos.

En diciembre, el jueves 8 es el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se completará con el viernes 9, un feriado con fines turísticos (fin de semana extra largo).

