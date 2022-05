¿Quién controla los aumentos en las tarifas de energía en Esquel?



El Instituto Futaleufú trabaja en conjunto con diferentes instituciones y vecinos en general en cuestiones relacionadas al incremento de los Servicios Públicos (Energía, Agua, Luz, Gas). Hace una semana atrás la Cooperativa 16 de Octubre de nuestra ciudad dio a conocer un incremento en las facturas por los servicios eléctricos y alumbrado público del orden del 4,8 y 9%, además se prevé también un incremento entre el 10 y el 19% en el servicio sanitario.

Patricia Berra, presidenta del Instituto Futaleufú, mostró preocupación por los incrementos y dijo que “vemos cómo se dan incrementos en los servicios de energía y no sabemos a qué corresponden. A nivel nacional están estipuladas las audiencias para tratar estos incrementos los días 10, 11 y 12 de Mayo, pero vemos que a nivel local ya se han comenzado a aplicar aumentos en el servicio sin que se desarrollen estas audiencias públicas". "Esto quiere decir que podría estar ante un nuevo aumento en las facturas de la luz. Éstas son las cuestiones que nos preocupan y que nos hacen preguntar dónde están los organismos de control?, qué pasa con el Intendente y el veedor designado por la Municipalidad de Esquel? Qué es lo que están haciendo nuestros diputados nacionales con los proyectos de Ley presentados en el Congreso?”.

Por su parte, Mariela Llanquinao, abogada e integrante del Instituto Futaleufú, comentó que “es de suma importancia que tanto la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de octubre tengan en claro de qué manera se van a distribuir estos aumentos en los usuarios de los servicios". Agregó que "notamos día a día que a la gente se le complica cada vez más pagar su factura de Luz. Es importante que prime un sentido más social con respecto a los incrementos, no podemos permitir que los incrementos de los servicios públicos sigan recayendo sobre la gente que más complicada se encuentra económicamente ”.



Hidroeléctrica Futaleufú en beneficio de los vecinos de la Comarca

Un informe difundido a nivel nacional ubica a la Cooperativa 16 de Octubre como la cuarta tarifa más cara del país (Neuquén, Córdoba y Santa Fe se ubican en los primeros tres puestos respectivamente). Desde el Instituto Futaleufú se plantea la necesidad de dar una discusión sobre el valor de la energía.

Damián Villanueva, integrante de este espacio, indicó que “resulta muy extraño que nuestra región siendo productora de energía pague una de las tarifas más caras del País, creo que es hora de empezar a discutir el rol que debemos empezar a jugar como ciudadanos de esta región y el aprovechamiento de nuestros recursos". "La empresa Hidroeléctrica Futaleufú y todo el grupo económico de los Madanes Quintanilla tiene una rentabilidad asegurada por el Estado para la producción del aluminio, y nosotros en nuestras ciudades tenemos que ver como nuestros vecinos hacen malabares para que no les corten el servicio si no pueden pagar", dijo, y señaló "algo no está funcionando bien, creo que nuestros representantes deberían ponerse a discutir estos temas y tomarlos como políticas de estado para nuestra localidad”.



Situación Comercial

Villanueva también se refirió a la situación que atraviesa el comercio local “si bien la temporada de verano acompañó muchísimo a la actividad comercial, la situación económica de los trabajadores no favorece al comercio en general. El salario está cada vez más deprimido y eso afecta notablemente en las ventas de nuestros comercios". "Es una realidad que aquellos comerciantes que lograron sobre pasar la situación de la pandemia, quedaron muy comprometidos económicamente. Se han endeudado con las facturas de luz y ahora este incremento va a golpear muy duro al sector en general y se verá reflejado en los precios de los productos que se comercializan”, puntualizó.