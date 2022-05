El Fiscal Diego Carmona, en comunicación con Red43 se manifestó sobre el funcionamiento de la Oficina de Anticorrupción de Chubut.

En este sentido comentó que la oficina "está vinculada a la facultades investigativas". "Tenemos facultades investigativas en posibles hechos de corrupción del Estado y faltas de la gente de la Administración Pública", expresó..

Sin embargo, consideró que no es la función más importante dado que no tienen la facultad de sancionar a las personas por los delitos que cometen. "Cuando investigo la posible comisión de un delito, puedo llegar a la conclusión de que quien esta sindicado como el autor tiene responsabilidad penal. Yo no tengo poder sancionatorio, tengo que mandarlo al Ministerio Público Fiscal, que presenta el caso ante un juez que es quien sanciona", describió.

En este marco manifestó que "puedo ser un agente más que le permite un contacto más cercano a la gente y que puede ser un disparador de otra investigación". No obstante, destacó que la oficina es relevante en su función preventiva o lo que llama se denomina área de transparencia.

Ante casos de corrupción en los que hay una sentencia firme contra funcionarios del Estado, la oficina evalúa si existe "un patrón común en donde algo del Estado ha fallado para que esos hechos ocurran". Además se analiza si es posible formular una propuesta para evitar que esos hechos ocurran nuevamente.

Por último destacó que "es un área importante a desarrollar que tiene que ver con la modernización del Estado, en donde cada cosa que uno hace en el sistema queda una huella, un registro", y agregó que "todo queda registrado y al momento de analizar quiénes participaron en una conducta criminal está la huella digital".