La secretaria de Producción de la Municipalidad de Esquel, Camila Gullino, habló de la reunión que tuvieron con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social por el cultivo del cannabis.

En diálogo con Red 43, Gullino comentó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) está trabajando "sobre el modelo asociativo vinculado a la producción del cannabis y tienden a la conformación de cooperativas". En este sentido, señaló que "todavía no está sancionada la ley de producción y comercialización del cannabis, por lo tanto, no pueden fomentar a que se conformen en cooperativas los productores".

Camila Gullino destacó que el INAES les proponen "ir acercándonos al modelo, ir viendo de que manera podría ser, sin necesidad de salir a fomentarlo ni propiciarlo que se generen las cooperativas hoy, siendo que todavía no está sancionada la ley".

"Nosotros lo que esperamos y propiciamos es que los que hoy realizan la producción de cannabis puedan hacerlo de manera legal, con todas las garantías y seguridades que amerita, que deje de estar en el mercado negro la venta del cannabis y que todos lo que lo necesiten puedan llegar al cannabis", expresó.