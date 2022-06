Un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en la pista del Aeropuerto de Esquel con un campeón entre su tripulación. Se trata de Claudio Jaramillo, quien se consagró campeón argentino de pizza y empanada en la ciudad de Buenos Aires.

En la estación de servicio del ingreso a la ciudad, fue recibido con mucha emoción por familiares, amigos y compañeros de trabajo para luego hacer una caravana por las calles de Esquel.

"Estoy contento de estar en Esquel y muy agradecido con la gente por el apoyo por las redes. Me venía preparando hace dos meses con las masas porque me iba a topar con los mejores y nunca esperé volver con esto. Cuando me llamaron al podio me sorprendió totalmente, porque no me lo esperaba", destacó el cocinero.

La particularidad de sus preparaciones fue los productos que llevó desde Esquel y Trevelin: "Eso fue lo que más se destacó, más allá de la técnica y las habilidades que mostré en las masas. El producto local se destacó sobre todo".

"El secreto fue el cordero de acá y la masa que la teñí con un azafrán de Trevelin"

Por otra parte, Jaramillo comentó: "Soy empleado de comercio, pero esto me impulsa a largarme solo en algo propio. Soy cocinero, pero no me desempeño en ningún restaurante ni pizzería. Esto lo hice porque amo las pizzas y quería sacarme las ganas de competir. Espero de ahora en más contar con algún lugar para ofrecer estos productos".

Sobre el cierre y sobre la preparación para el torneo, dio a conocer: "Me preparaba mucho con las masas, que era lo que más me preocupaba llegar con una buena masa al torneo. Rompí el horno de mi casa, le saqué la chapa, no me daba la temperatura. Le pedí al Pelado Fredes que me prestara su horno y me lo prestó de corazón. Después me fui a Bariloche a practicar en un horno a leña, que me sirvió mucho".