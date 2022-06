El 15 de junio es el Día de la Bandera de Chubut, una fecha que conmemora una Bandera Oficial representativa e identificatoria de la provincia.

Se celebra este día ya que, un 15 de junio, se sancionó la Ley Nacional N°14.408, la cual dio origen a la creación de nuestra Provincia del Chubut.

En el año 1958 se han dictado las leyes fundamentales de la Provincia sancionadas en la Constitución Provincial y en 1964 se crea el Escudo Provincial. En 2005 con la creación de la bandera se complementa la identificación institucional de la Provincia del Chubut. La bandera de Chubut, como símbolo de la provincia, fue adoptada oficialmente el 6 de enero de 2005 mediante la sanción de la LEY V - Nº 101 (Antes Ley 5292). Previamente la provincia no tenía bandera y se usaba únicamente la bandera de Argentina.

Antecedentes:

En el año 1996 hubo un primer intento para la creación de la Bandera de la Provincia a raíz de una convocatoria realizada desde la Legislatura Provincial, sin embargo este proyecto no prosperó, declarándose desierto el concurso. En ese momento primó una postura contraria a la creación de una Bandera Provincial. Se planteó que una Bandera para Chubut no sería necesaria ya que supondría una especie de superposición jerárquica respecto de la Bandera Nacional, agregando incluso que, siendo ésta una Bandera ya reconocida por la Provincia no tendría razón de ser en sí misma.

Fundamentación y Acciones:

El fundamento del gobierno para su creación fue, que una Bandera Provincial implica una decisión basada en los justos derechos inherentes al estado chubutense. La facultad de una Provincia de organizarse institucionalmente está perfectamente reconocida, y expresada, en la Constitución Nacional al garantizar los principios de Autonomía y Federalismo, según los cuales, a su vez, se erige el Gobierno Nacional. Asimismo, mediante dichos principios constitucionales, las Provincias dictan sus normas, crean sus instituciones y organizan sus gobiernos sometiéndose a la autoridad soberana de la Nación. Por otra parte, una simple revisión por la situación comparada del tema en otras Provincias, haciendo uso de sus legítimas facultades, resolvieron la cuestión de sus respectivas Banderas favorablemente. En ninguno de los casos planteados, luego de creadas las banderas, han surgido dudas respecto a la supremacía de la Bandera Nacional sobre las Provinciales.

Para ello se estableció:

• Que era importante contar con una Bandera Oficial representativa e identificatoria de la Provincia del Chubut.

• El llamado a Concurso de presentación de proyectos de creación de la Bandera Provincial.

• La conformación de un Panel de Jurados para la selección de los proyectos finalistas. El Gobierno a través de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut -Secretario Jorge Fiori- llama al Concurso Creación de la Bandera del Chubut. Destinado a la participación de especialistas plásticos y gráficos, estudiantes de establecimientos educativos con orientación artística y alumnos de escuelas de nivel polimodal mayores de 14 años de edad al momento de realizar presentación de los proyectos concursantes. El trabajo que resulte ganador será premiado con una suma de dinero.

El Jurado estuvo compuesto por: Horacio Ibarra, Licenciado en Historia; Alberto Ruben Perazzo, Lic. Especialista de Heráldica y Vixelología; Aníbal Gotelli, Profesor de Heráldica y Vixelología y Edda Lía Crespo, Profesora de Historia. Se presentaron más de 180 trabajos evaluados por idóneos en la materia y especialistas en historia provincial. La bandera elegida —ganadora del concurso— fue la diseñada por la licenciada Roxana Vanesa Jones, Profesora Nacional de Pintura; Licenciada en Artes Visuales y Diseñadora Gráfica Publicitaria. El diseño premiado se propuso mantener una unidad con el Escudo Provincial, reproduciendo algunos de sus atributos más significativos como símbolo de unidad entre todos los que han nacido en esta provincia, también respeta la identidad chubutense y sintetiza aspectos históricos, culturales, estéticos y comunicacionales, detalló Roxana Vanesa Jones.

El gobernador de la Provincia Mario Das Neves sostuvo que La existencia de una bandera provincial representa un símbolo de pertenencia distintivo, exclusivo y específico de la población chubutense respecto de su provincia. Junto a los demás símbolos nacionales y provinciales fomentará el desarrollo progresivo de una identidad cultural de la provincia, la que junto al fraterno sentimiento regional fortalecerá la identidad nacional de la población chubutense. El 21 de Diciembre de 2009 se declara Día de la Bandera de la Provincia del Chubut, el 15 de Junio de cada año en conmemoración a la fecha de sanción de la Ley Nacional Nº 14.408 por la cual se creó la Provincia del Chubut. Ley I Nº 413 - Dto. Nº 1860/09.