El miércoles a la mañana, se reunieron los equipos directivos interdisciplinarios y Supervisión a raíz de las denuncias de bullying. El encuentro se realizó con el objetivo de llevar a cabo posibles soluciones ante esta problemática.

Los equipo de supervisores constituido por Daniela Otero, Juan Domingo Martínez, Gustavo Reguiló y Oscar Lenarduzzi, dialogó con Red 43 y comentó las soluciones que se trabajaran ante las problemáticas escolares.

"Es importante que las familias sepan que, en función de todas las problemáticas que son de público conocimiento, empezamos con acciones concretas con una reunión de todos los equipos directivos de la región para poder analizar las problemáticas que nos atraviesan y la mejor forma de abordarlas", expresó Daniela Otero.

Por su parte, Juan Domingo Martínez señaló que "la resolución de problemáticas no es algo que se resuelve de un día para otro", por lo que, remarcó: "tenemos que trabajar en las trayectorias de cada uno de los estudiantes para que dentro de la institución escolar los vínculos sean los mejores posibles".

"Acá somos responsables todos, desde los auxiliares, la escuela, el estudiante, los padres, todos somos responsables de llevar una convivencia buena dentro de las instituciones escolares", manifestó Martínez.

El supervisor Gustavo Reguiló dijo que "una de las cuestiones que es necesario discutirlas es volver a pensar los AEC (Acuerdos Escolares de Convivencia) que son los instrumentos legales. A su vez, resaltó que "las familias también hacen su aporte en este AEC".

En este sentido, el supervisor de ruralidad, Oscar Lenarduzzi, contó que se pretende "diseñar futuros encuentros pedagógicos junto con estudiantes y familias" y añadió que las primeras se van a hacer antes del receso en espacios individuales. Serán medias jornadas de trabajo y esperemos que se pueda abordar la problemática que está sucediendo ahora"

"Les pedimos a las familias que se hagan participe de eso, que pregunten a sus hijos como les va".

"Es muy importante que todos seamos constructores de una sociedad donde la agresión no sea la primer opción ni la venganza no sea lo que estamos buscando cuando hay una situación que me incomoda", manifestó Otero.