Yiyo Simeoni es el propietario del parque de nieve "Monte Bianco" y, en diálogo con Red 43, detalló las características que tendrá el atractivo turístico durante la temporada de invierno.

"Monte Bianco" es un parque de nieve ubicado en el cerro "La Torta", a unos 20 kilómetros de la ciudad de Esquel. A pocos días de la temporada de invierno, Simeoni contó que estuvo realizando modificaciones dentro del espacio natural; "cambiamos la entrada y limpiamos el camino. Tenemos todo listo y habilitado".

Asimismo, señaló que contar con "una montaña bien hecha"; dentro de la reserva nieva mucho y no circula viento. También remarcó que la zona no es peligrosa, es decir, no se pueden producir avalanchas, no hay rocas ni hielo, por lo que, se puede circular y esquiar sin ningún tipo de riesgo.

Respecto a la tarifa, Simeoni dijo que "el costo de la subida será de $2.000, y $1.000 para estar en el parque de nieve" y agregó que se puede estar hasta las 18:30 hs.