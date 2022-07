Gustavo Sambanca, Agustín Guzmán, Federico Castro y Juan Vallejos, por la zona 1; además de Francisco Bevardo, Ricardo Colqui, Claudio Selva y Facundo Peláez, por la zona 2; clasificaron a la fase de cuartos de final del torneo de tercera categoría, torneo organizado por el Circulo de Ajedrez de Esquel.

Francisco Bevardo, quien terminó como líder en la zona 2 fue el único que pudo ganar las siete partidas que jugó en la fase clasificatoria y es uno de los candidatos a subir a la segunda división del ajedrez local.

Por su parte, Gustavo Sambanca, con 5 ½ alcanzó el primer puesto de la zona 1 al ganarle en el desempate individual a Agustín Guzmán, quien quedó relegado al segundo puesto.

Organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, un total de 16 tableristas tomaron parte de este torneo de Tercera categoría, divididos en dos zonas, donde clasificaron los cuatro mejores de cada grupo, para enfrentarse al mejor de tres partidas, en la fase de Cuartos.

Claro que de haber igualdad en las dos primeras partidas, se definirá a una partida rápida hasta encontrar a un ganador.

Los tres primeros de este campeonato subirán de categoría y serán acreedores de interesantes premios en dinero en efectivo, según se informó.

Además de los ocho clasificados a la fase de cuartos, tomaron parte de esta tercera categoría Renzo Flores, Marcelo Fosbery, Lautaro Cerda, Lautaro Basualdo, Alen Flores, Brian Blanda, Morena Flores y Ariel Muñoz.

El Torneo continuara este fin de semana en la sede del Circulo de Ajedrez de Esquel, donde se invita a todos los aficionados a asistir a las interesantes partidas que desde ya se predicen, debido al entusiasmo que el torneo en este formato ha despertado tanto en los participantes como en todo el ambiente ajedrecístico.

LOS CUARTOS DE FINAL

Las partidas que se llevarán a cabo este fin de semana en el marco de los Cuartos de Final son las siguientes:

Francisco Bevardo vs. Juan Vallejos

Gustavo Sambanca vs. Facundo Peláez

Ricardo Colqui vs. Federico Castro

Agustín Guzmán vs. Claudio Selva

AJEDREZ INFANTIL EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

El Círculo de Ajedrez de Esquel está organizando para el sábado 9 de Julio, un Torneo relámpago para las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14.

El mismo se llevará cabo en las instalaciones del Círculo de Ajedrez, ubicado en San Martín 641, frente al municipio, donde tiempo atrás funcionaba el Concejo Deliberante de Esquel.

Este encuentro, que está organizado por el Circulo de Ajedrez de Esquel y cuenta con el apoyo de Ajedrez Trevelin, tendrá lugar el sábado 9 de julio, entre las 15.30 y las 17.30 horas, según se informó.

La idea de este torneo es darle más participación a los niños y jóvenes que practican esta actividad deportiva y se invita además a quienes quieran empezar en los primeros pasos de este juego ciencia, cada vez más esencial para el desarrollo de los niños y niñas.

“Para este evento ya contamos con las colaboraciones del Ejército Argentino y de Panificadora Esquel, para la provisión del chocolate caliente, de las tortas fritas y una gran cantidad de porciones de torta”, señaló Juan Vallejos, integrante del Circulo de Ajedrez de Esquel.

“Para ello invitamos a todos los niños y niñas a participar de este encuentro que seguramente será numeroso”, destacó además.