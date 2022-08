Uno de los sindicatos de docentes de Chubut, ATECh, planea realizar una nueva medida de fuerza que consiste en un paro por 48 horas durante miércoles y jueves.

Desde la regional oeste, el Secretario General del gremio, Martín Pena, dijo que están trabajando en los mandatos para las escuelas y se decidirá si la medida de fuerza se lleva adelante o no.

"Los motivos son los de siempre. La escasez de propuesta salarial, venimos planteando de que llegue a cubrir la canasta básica que está en 100.000 pesos y cada mes sube más. En la última reunión, Grazzini dijo que tiene un 7% para agosto y planteamos que tiene que estar mucho más por arriba. Esta semana se proponen 48 horas de paro entre miércoles y jueves, que se va a preguntar en las escuelas si están de acuerdo o no. Está en proceso y estamos haciendo los mandatos en las escuelas para ver si la medida de fuerza está firme", explicó Pena.

En cuanto a la próxima reunión con el gobierno, sostuvo: "El Ministro dice que tiene tres propuestas para la reunión del miércoles. Esperemos que superen lo que están proponiendo y las propuestas vayan al básico, que es lo que estamos necesitando nosotros".

Por otra parte, Pena se refirió a la adhesión de docentes a las medidas de fuerza: "Cuando se juntan muchas medidas de fuerza va bajando por el temor a los descuentos. Los compañeros no llegan a fin de mes y no quieren exponerse a algo que les va a restar más dinero. El no inicio, en el resto de la provincia fue altísimo y eso demuestra que son fechas significativas y es una clara señal de que nadie está de acuerdo con el gobierno. Los invito a recorrer cualquier escuela y consigan un docente que diga que le va bien y tenga un buen sueldo y les doy un premio. No va a pasar", manifestó.

Por último, sobre el cambio de ministros en Educación, opinó: "Cuando uno ve un cambio en algo que venía tan mal como la pésima gestión de Perata, pretende sentir una esperanza. Igualmente, Grazzini fue parte del gobierno y aplica los ajustes. Lo primero que dijo, desconociendo la escala salarial, se ve que no tiene idea y ojalá vaya aprendiendo. Vamos a esperar al miércoles para ver qué sucede, lo poco que dio en una nota fue echarle la culpa a los trabajadores".