El universo de compras, ventas y pagos es sumamente tentador para quienes pretenden obtener ingresos a través del engaño. Frente a esta realidad, entidades bancarias y sitios en cuyas plataformas se realiza operaciones económicas y financieras, desarrollaron estrategias de seguridad para sus usuarios y maneras de trasparentar el flujo de dinero para facilitar la investigación de cualquier fraude.

Personal de Fiscalía Esquel participó de una capacitación online, ofrecida por la plataforma Mercadolibre, informativa de su modo de funcionamiento, sus estrategias de seguridad y las herramientas que ofrece a los investigadores.

Los ciberdelincuentes, a partir de determinadas maniobras acceden fraudulentamente a los datos sensibles de los usuarios de la plataforma, para obtener un redito económico ilegal, por ejemplo realizando compra de bienes u obteniendo créditos que después son desconocidos por el usuario. Esta operatoria genera un gran perjuicio al usuario y a mercado libre como plataforma.

Para colaborar con la justicia establecieron tres ámbitos:

A través de contestación de oficios. Cuando llegan requerimientos de información lo contestamos lo más rápido posible. Esto en el marco de convenios de cooperación que existen actualmente con las distintas autoridades nacionales. Capacitaciones Participación activa a través de denuncias de oficio (para ello existe un equipo de prevención de fraude), ellos detectan a través de ciertos patrones, cuentas u operaciones sospechosas, realizan un informe al área legal y luego se da intervención a la fiscalía a partir de la denuncia

El área de estadística de la plataforma, reportó durante 2021 16.454 requerimientos de información de los cuales 15.139 fueron contestados de forma eficiente.

Cuentan además con un equipo de prevención del fraude, dividido en distintas partes del país. Busca identificar desvíos y fraudes.

Modalidades de fraude

ATO: Es la modalidad más común, es el robo de identidad, por la cual a través de una verdadera logística social, el defraudador se vincula con la persona, haciéndose pasar por un operador de mercadolibre y obtiene los datos de acceso a la cuenta de mercadolibre. Generalmente le dicen a la persona que necesitan validar su identidad y solicitan datos, como el código de la tarjeta. Automáticamente se hacen con la disponibilidad de la tarjeta y realizan distinto tipo de operaciones fraudulentas (caso de venta de bienes que nunca entregaba a un bajo precio, utilizando otra identidad) y el usuario recién se enteraba cuando le llegaba la denuncia. Otra de las cosas que hacen es usr la plata vinculada a la cuenta, incluso de las cuentas sueldo que estén vinculadas a la cuenta de mercado pago o sacar créditos.

Fraude PNR: (producto no entregado o pague no recibido) consiste en que el comprador realiza una oferta y el pago. El vendedor posteriormente realiza la orden de despacho de paquete. El comprador no recibe el producto, sino una caja con un ladrillo o piedra en su interior. Inmediatamente después de la recepción, el comprador realiza el reclamo por caja vacía. Y solicita el reembolso de dinero. Se produce la cobertura por el principio de protección al comprador. El vendedor obviamente procede a realizar retiros o transferencias con el dinero recibido. Acá acuérdense que la liberación del dinero no es automática por lo cual se da mucho la compra de productos que no se entregan inmediatamente y que necesitan ser fabricados, por lo cual mediante engaños el vendedor “entrega” el producto vencido el plazo para liberar el dinero.

Fraude SPOOF: Es producto de ingeniería social, es muy interesante los casos que estamos teniendo en la región, el defraudador va buscando en distintas plataformas por fuera de mercadolibre, (pero con una apariencia similar que la imita) allí publican determinados autos, que muchas veces vienen de un delito anterior. Una vez que alguno se contacta le pide los datos personales y posteriormente se comunican diciendo que es xx que es de mercadolibre y que el auto (que ya abono) está en las oficinas de mercadolibre. Las operaciones son por afuera de la plataforma, entonces este tipo de fraudes no están protegidas. Generalmente son difíciles de resarcir y generan mucho perjuicio.

Fraude Chargeback: Consiste en hacer compras con tarjetas de crédito de terceros. El vendedor recibe la orden de compra, despacha el producto, el producto es entregado en el domicilio y posteriormente los titulares de las tarjetas desconocen las compras generando contracargos. Esto es absorbido por mercadolibre lo que nos genera un perjuicio. En este tipo de fraude se suele tener el dato de quien retira el producto (generalmente retiran en correo y no a domicilio)

Fraude point: Consiste en realizar cobros mediante un dispositivo point, utilizando tarjetas sin tener conocimiento de los legítimos titulares (los datos de las tarjetas utilizadas son robadas en algún lugar). Finalizado el plazo de liberación el dinero de los cobros se acredita en la cuenta de Mercado Pago del usuario que realizo el fraude. Obviamente el dinero que se acredita en la cuenta de mercadopago es transferido nuevamente a otras cuentas. Posteriormente los legítimos titulares desconocen las operaciones realizadas y genera contra cargos a mercadolibre ocasionando un perjuicio

NORMAS DE PREVENCION: (SER PROACTIVO, SER RAPIDOS) – LA PLATAFORMA NO PERMITE DOBLE FACTOR CRUZADO- QUE ES TENER LA CUENTA VINCULADA A UN SEGUNDO MAIL)