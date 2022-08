El titular de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, llegó a Chubut este viernes y desarrolla agenda junto a familiares de la Masacre de Trelew, previo a lo que será el acto central por los 50 años el lunes 22 de agosto.

En este marco, el gremialista expresó que están "en una situación muy compleja y hay varios componentes, pero también las inconsecuencias del Gobierno para revertir esa situación. Haber firmado un nuevo acuerdo con el FMI genera condicionamientos muy severos a la capacidad del Gobierno para revertir esa situación. Porque ese acuerdo implica devaluaciones constantes del peso a nivel de la inflación, aumento del precio en los servicios de energía, agua, gas y transporte. Todo esto acumulado implica mayor presión sobre los precios".

"Por otro lado tenemos una estructura económica heredada de la la gestión macrista que el Gobierno aún no ha modificado y que implica la constante fuga de capitales. El traslado de precios internacionales al mercado local también hace que el plan económico del FMI sea en si mismo inflacionario, por lo tanto, las respuestas que se están buscan han fracasado. Guzmán tuvo que renunciar porque fracasó en su política económica de acuerdos y subordinación con el Fondo Monetario Internacional" indicó el líder nacional de la CTA Autónoma.

"Esto genera una situación en la cual los cambios de Ministros que se han producido, como Batakis, Massa, siguen sin resolver porque avanzan sobre el mismo sendero y tropiezan con la misma piedra. Esto agudiza y agrava la crisis social y económica que atraviesa nuestro pueblo. La pobreza crece, el hambre crece. Mueren cotidianamente niños y niñas de hambre en Salta, en el Chaco, pero también en la Capital Federal. Evidentemente el problema del hambre, que el Gobierno se comprometió a resolver cuando asumió como prioridad, no lo está haciendo, por eso desde los trabajadores y las trabajadoras estamos en un plan de lucha para que se establezca un salario universal y un aumento de emergencia para trabajadores activos y jubilados por que es inadmisible que hoy, el salario minimo vital y móvil y la jubilación mínbima este por debajo de la canasta de indigencia. Evidentemente hay que tomar medidas, porque el Gobierno aún no da respuestas y esto agudiza la crisis" completó "Cachorro" Godoy.

"Sergio Massa sigue haciendo oídos sordos a los reclamos"

Asimismo, el dirigente gremial nacional le dedicó duras palabras al actual Ministro de Economía de la Nación al expresar que "si va por el mismo camino por el que fue Guzmán y Batakis, si su principal anuncio hasta aquí ha sido ratificar los compromisos con el FMI, y si sus principales interlocutores son La Mesa de Enlace, el Grupo Agroindustrial Exportador, los Bancos que facilitan la fuga de capitales y las empresas que manejan las concesiones de los servicios de electricidad, gas y agua, entonces su camino es el de atender a los sectores del privilegio y hacer oídos sordos a los reclamos".

Y agregó que "en el último tiempo hubo paros y movilizaciones en distintas provincias, esta semana movilizó la CGT, Piqueteros, CTA Autónoma, y el Gobierno sigue sin escuchar, sin sentar en una mesa a las distintas expresiones representativas de estos sectores. Por este camino, el Gobierno implosiona su propia base electoral y agudiza la crisis a tal punto que el pueblo no se va a resignar, por lo tanto desde la CTA Autónoma no se descarta medidas de mayor profundidad si no aparecen las soluciones" Finalizó Hugo Godoy.