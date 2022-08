Un grupo de de mujeres de la localidad de Ingeniero Huergo, Río Negro denunció que un hombre de 40 años ofrecía dinero a cambio de leche materna para beberla. El “vampiro blanco” publicaba en su perfil de Facebook que brindaba alrededor 10 mil pesos semanales (tres veces por semana) a quienes le donen leche materna.

En sus mensajes preguntaba: “¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tenés? Solo se pide tener buena salud”. De la misma manera, en otro posteo señaló: “Se necesita madres lactantes o embarazadas que quieran generar ingresos para trabajar. Se paga diariamente $4000. Más información por mensaje privado”.

El diario Río Negro buscó varios testimonios, una de las mujeres comentó: “Vi la publicación en el Facebook y pagaba $3200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”.

Otra de las denunciantes contó: “A mí me escribió porque tenía una enfermedad y la leche materna era su tratamiento, pero (la leche) tenía que ser directa del pecho porque si no perdía sus nutrientes”.

Asimismo agregó: “Después me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho. A mí eso no me pasó, creo que fue porque estaba con mi marido”.

Según especialistas está totalmente prohibido la comercialización de leche humana. La coordinadora del Banco de Leche Humana, Daniela Fernández, expresó que la resolución 1930 del año 2011 prohíbe esta modalidad en todos los países que integran el Mercosur.

Además, la médica nutricionista añadió: “Es donación gratuita, voluntaria, altruista y no se tiene que comercializar ni a través de dinero ni trueque. No se puede comercializar de ninguna manera”.