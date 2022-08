Un drone registró las imágenes de un tiburón azul en la costa de la Península Valdés. Se descubrió a través de un video que compartió en sus redes sociales el director de cine y fotógrafo, Kevin Zaouali.

Es la primera vez que se observa a la especie en la zona. Las imágenes fueron captadas el año pasado en la costa de la playa de Punta Pardelas según comentó Zaouali.

"Esas imágenes las tomamos el 31 de agosto del año pasado, era un día increíble y estábamos filmando con un grupo de investigadores cuando uno de ellos notó que era un tiburón”, relató el director de cine.

En ese sentido, Zaouali contó que los especialistas le comentaron que es la “primera vez que se ve en costas de la Patagonia, su ambiente no es costero” por lo que es “muy raro de ver”.

Para registrar el momento, señaló: “Me fui acercando lentamente con el dron para no perturbarlo ni asustarlo". Las imágenes forman parte del documental “Patagonia, life on the edge of the world” por la señal de CNN.