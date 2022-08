En la mañana de hoy, vecinos y familiares de José Crettón realizaron una manifestación frente a Tribunales de Esquel para exigir que se esclarezca el hecho. El joven de 18 años vivía en El Maitén y se encuentra desaparecido hace aproximadamente 20 días.

"Venimos a exigir una explicación del juez porque llevamos más de 20 días y mi sobrino no aparece", dijo ante la prensa Lucas Crettón, tío de del joven. "La justicia cuenta con pruebas concretas de las personas que lo habían amenazado de muerte y no hay nadie detenido. Estas dos personas que lo habían amenazado de muerte siguen libres en su casa con una consigna policial", denunció.

Explicó que "los procedimientos se hicieron mal desde el comienzo", y denunció que "cuatro días después de la desaparición se hizo el allanamiento a la casa en donde residía mi sobrino. Antes de que vayan, el Crio. Montesino mandó a limpiar la casa y a lavar las sábanas".

También indicó que la pareja de José denunció a su ex pareja por amenazas de muerte que habían recibido ambos. "La Justicia no se porqué no le cree. Van 20 días y el chico no aparece, fue amenazado de muerte dos veces", sostuvo.

"Nosotros le damos una oportunidad más a la Justicia, si de acá al viernes no hay un detenido yo voy a hacer públicas todas las pruebas que tenemos", advirtió, y exigió "que nos den una explicación de porqué esta persona no está detenida luego de amenazar de muerte a alguien que está desaparecido".

Asimismo, el familiar de José se manifestó en disconformidad con el accionar de la Policía y del intendente de la localidad por la "desprolijidad y por querer tapar un delito".