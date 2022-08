El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles la firma de convenios con la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn (SERVICOOP) y la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, por un monto de inversión que supera los 122 millones de pesos.

Los acuerdos fueron rubricados esta mañana en la sede del Ministerio de Economía en Rawson entre el mandatario provincial; el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; y los presidentes de ambas Cooperativas, Harry Woodley y Fabricio Petrakosky, respectivamente.

En el encuentro también estuvieron presentes los subsecretarios de Servicios Públicos, Sebastián De La Vallina y de Energía, Eugenio Kramer.

El contrato suscripto con SERVICOOP fue por una suma de 54.749.976,25 pesos y estará destinada al “recambio de múltiple de accesorios de la galería de lavado de filtros 1 a 6 de la Planta Potabilizadora y reparación de la obra toma de agua”. En tanto, con la Cooperativa Eléctrica de Trelew se firmó un acuerdo por 67.584.621,40 pesos para dotar de equipamiento a las Plantas Potabilizadoras Nº 1 y 2.

Generación de agua potable

El subsecretario de Servicios Públicos, Sebastián De La Vallina, sostuvo que los convenios firmados este miércoles “como el que ya se había hecho con la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, es un ANR para las tres Cooperativas para asistir en problemáticas que ellos tienen en cuanto a la generación de agua potable”.

El funcionario provincial indicó que “esos aportes ellos los van a utilizar en todo lo que sea mantenimiento, reparaciones y fortalecimiento de todo lo que es la potabilización de agua que después llega a cada uno de los ciudadanos”.

Consideró que es “muy importante el aporte de la Provincia y la mirada que tiene el Gobernador y el Ministro de Infraestructura asistiendo y siempre colaborando para cada localidad”.

De La Vallina explicó que los fondos estarán destinados a “mantenimiento y a compra de bombas de centrifugación para la potabilización de agua potable”.

Manifestó que “siempre en la mirada que nos marca el Gobernador, seguimos trabajando en conjunto y articuladamente con la Federación de Cooperativas, y avanzando también en energía, en agua y en asistencia para que en cada localidad podamos dar el servicio que corresponde”.

Apoyo a las Cooperativas

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, Fabricio Petrakosky, reveló que junto a su par de Puerto Madryn fueron convocados por el Gobernador “en el marco de la firma de convenios y la situación que han atravesado las Cooperativas que tienen el servicio de distribución de agua potable en las distintas comunidades”.

Destacó que “hemos tenido la posibilidad de recibir fondos destinados a equipamiento, bombas y demás, necesarios para el bombeo de agua potable a través de todo el sistema de distribución. En este caso –agregó- todo el equipamiento que tiene que ver con eso ha sufrido un deterioro importante durante la emergencia por lo cual el Gobernador ha considerado que recibamos estos fondos para ayudar de alguna manera a las distintas Cooperativas”.

Soberanía energética

Petrakosky manifestó que “también hemos hablado de la situación de las Cooperativas y los grandes pasivos que tienen las Cooperativas distribuidoras de energía en la provincia”. En ese sentido, remarcó que “se ha dado algo muy importante que venimos pidiendo desde la Federación hace mucho tiempo, una reunión integral en donde estén los diferentes responsables del Estado Provincial, con la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio del Interior, intendentes, presidentes de Concejos Deliberantes”.

Indicó además que “estamos totalmente de acuerdo con el gobernador de trabajar hacia la soberanía energética, no puede ser que no tengamos ningún tipo de beneficios y no seamos visto de una manera diferente, no somos una provincia más hablando de energía”.

El titular de la Cooperativa Eléctrica de Trelew consideró que “todos los diputados, el arco político provincial, los legisladores nacionales de Chubut tenemos que estar trabajando en conjunto y dejar de mirar de una vez por todas que somos de diferentes colores políticos. El único color político que nos debe identificar es que somos chubutenses y tenemos que lograr beneficios”.

Emergencia Hídrica

En tanto, el presidente de SERVICOOP, Harry Woodley, detalló que “estuvimos en la firma de un convenio para tomar una línea por la emergencia hídrica que sufrimos el año pasado y las Cooperativas tuvimos que afrontar una serie de mejoras para seguir potabilizando agua”.

Sostuvo que el encuentro sirvió como marco para “hablar de diversos temas y poner al tanto al Gobernador de la situación de las cooperativas en la actualidad”. Manifestó que en el caso de Puerto Madryn, “se ordenó mucho, tenemos el gran problema de deuda de CAMMESA que es un problema que arrastramos varias cooperativas y distribuidores del país. Hay una suerte de posibilidad con las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía de Nación de ir acercando posición y de alguna manera solucionar esto”.

Woodley señaló que “en un primer paso, lo más importante es que las cooperativas tengan la capacidad para afrontar la factura corriente de CAMMESA y en forma posterior negociar sobre la deuda que en muchos casos es muy grande y habrá que gestionar algún plan de pago a largo plazo. Para la Cooperativa de Madryn es complicado sacar cuenta, pero más o menos anda en 4 mil millones de pesos”.