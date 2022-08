Este martes en Rawson el Gobernador, Mariano Arcioni, encabezó una reunión de gabinete para avanzar con la revisión de las políticas implementadas hasta el momento y la organización de la agenda institucional para los próximos meses en distintos ejes de la gestión.

El encuentro se desarrolló la sede del camping Seros de Playa Unión y del mismo participaron el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, de Economía, Oscar Antonena, de Salud, Fabián Puratich, de Seguridad, Miguel Castro; de Ambiente, Roberto Jure, de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; y de Hidrocarburos, Martín Cerdá; secretarios de Estado; presidentes de entes autárquicos; y el diputado provincial Juan Pais.

En rueda de prensa, el ministro Ayala expresó: “Fue una nueva reunión del Gabinete provincial, convocada y encabezada por el gobernador Mariano Arcioni. En primer lugar, se hizo un repaso de la gestión de cada una de las carteras, organismos y entes del Gobierno provincial; se presentaron los temas que periódicamente se vienen analizando para ver los avances, y que todo el Gabinete esté al tanto de las acciones de Gobierno”.

“También, hubo un pedido del Gobernador para que se intensifique el trabajo en territorio, con un trabajo previo de cada uno de los organismos, para hacer reuniones comarcales y en cada uno de los sectores de la Provincia, junto a jefes comunales, intendentes, llevando todo lo que se pueda de las carteras provinciales para abocarnos a lo que dejó planteado el Gobernador”, reveló el ministro de Gobierno y Justicia.

En tal sentido, detalló que “en septiembre vamos a realizar reuniones comarcales junto a los intendentes y jefes comunales en territorio, para continuar dando respuesta a la comunidad”.

Situación económica

En otro tramo, Ayala explicó que en la reunión de gabinete, el Ministerio de Economía y Crédito Público realizó una presentación, encabezada por su titular, Oscar Antonena y equipo, dando un informe de situación “para que todos los ministros secretarios y presidente de entes sepan que si bien estamos en un equilibrio económico-financiero, afrontamos situaciones bastante complejas, no solamente la situación nacional, sino también por las previsiones que tenemos que afrontar, de acá a fin de año, para cumplir con todos los compromisos asumidos”.

Cambios en el Ministerio de Salud

Ante la salida de Fabián Puratich del Gabinete, el gobernador Arcioni agradeció la gestión impecable que supo llevar adelante y se mostró orgulloso por la posibilidad de comenzar una nueva etapa dentro del Ministerio de Salud de la Nación encabezada por Carla Vizzotti. En la oportunidad, el Gobernador anunció a Miryám Monasterolo como nueva responsable de la cartera sanitaria provincial., quien asumirá a partir del 1° de septiembre.

En este sentido, Puratich declaró: “Es una gran alegría el reconocimiento a la gestión del Gobernador, que me dio la posibilidad de ser ministro de Salud de mi provincia. Creo que nada lo va a superar. Me parece que fue lo mejor que me pasó mi carrera profesional, y por eso el agradecimiento eterno al Gobernador Arcioni, que me dio esta chance, y poder devolverle la confianza con el trabajo, el compromiso”.