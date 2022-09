Firma y Aclaración: Lukas Fermín y el éxito de Mañanas Candentes

En esta nueva edición de Firma y Aclaración con Ricardo Bustos, nos visitó el reconocido locutor de radio de Esquel, Lukas Fermín. Él tiene el programa Mañanas Candentes, que se emite por la 99.1 y ya está en su duodécima temporada.

"Hago radio hace 15 años, aproximadamente. Lo que llegan son buenos comentarios todas las mañanas en FM total. Es la temporada 12 del programa Mañanas Candentes. Arrancamos a las 10 y estamos hasta las 13.30. Gracias a Dios me va bien y hoy vivo de lo que me encanta, que es la radio", afirmó Fermín.

Sin embargo, comentó que "como todo el mundo pasé momentos duros. Me planteé que era lo que quería y sostuve eso. Yo no fui a la facultad, tuve la posibilidad de rendir acá. Hay gente que tiene el título y no trabaja porque no lo siente, pero en su momento hizo la carrera".

"No soy de ponerme en el lugar de decir que me escucha mucha gente o soy el uno. Soy transparente e interactúo con la gente, dándole el lugar que se merece el oyente, siempre con respeto".

En cuanto a los "malos comentarios" de la gente, Fermín indicó: "No me pasa que me haya llegado un mensaje negativo. Si me llega en algún momento, lo voy a resolver. No soy de censurar o no leer el mensaje; te doy el lugar y está perfecto. Como llegaste a escucharme, también podés cambiar de dial y elegir. Hoy es muy fácil, a través de un mensaje o una red social".

Sobre la modalidad de Mañanas Candentes, el locutor dijo: "El programa es muy informal y dinámico. Tengo una rutina, pero se va cambiando día a día con hechos importantes o algún invitado que no estaba programado. La música no falta y lo que he logrado, en este tiempo, es que puedo pasar de todo: desde un clásico de los 80 hasta Duki. La gente pide música y es lo mágico de la radio. Ahora pueden buscarlo, descargarlo o escucharlo en Youtube sin la necesidad de escucharme. Ahí está la magia de la radio en tratar de tenerlos, que ambos nos tengamos y respetando lo que el oyente quiere".

"La dinámica del programa es mucho audio de WhatsApp y de esta manera interactuamos de inmediato. Yo vengo del CD, saliendo del cassette. Ahora hay Facebook, se perdió el teléfono y ahora apareció el Whatsapp. La gente me escucha por la página de la radio y la aplicación del celular y también por la 99.1. Esto me hace acordar a cuando era chico, que me levantaba y escuchaba la radio", agregó.

Por otra parte, Fermín recordó sus inicios: "La radio se dio por un amigo, el hijo de la dueña. Estábamos en la secundaria, arrancó a enseñarle a él y yo iba de atrás, mirando. Yo me quedé y aproveché la oportunidad. Fui descubriendo la magia, que me gustaba cada vez más y después, como todo, depende de cada uno. Yo lo sostuve en el tiempo perfeccionándome, haciendo cursos de locución y todo lleva un trabajo", expresó.

En su programa, conduce, opera y produce: "Hago un trabajo de cuatro personas, más o menos. No me puedo quejar porque vivo de la radio, pero no pasa por eso. En su momento, tenía un operador y no coordinábamos por la dinámica mía. En su momento tenía una persona para comercializar y ahora me llaman. Los auspiciantes compran por la dinámica y la buena onda", dijo.

En cuanto a sus entrevistas favoritas y destacadas, sostuvo: "Me gusta entrevistar a artistas, porque es un desafío conseguir al artista que la gente quiere. He logrado buenas entrevistas como Nahuel Pennisi, Abel Pintos. Tuve que perseguirlos mucho. También Karina La Princesita, que la pude entrevistar porque hice la locución del Aniversario de Esquel. Estuve con La Delio Valdez, Vicentico, Luciano Pereyra. Por ahí acotado porque no tienen la predisposición, pero lo he buscado. Lo que uno quiere hay que perseguirlo".

Por último, el reconocido locutor dijo que aceptaría nuevos desafíos: "Es muy loco que la gente me conozca porque te hace sentir especial que te salude alguien que no conocés. Yo nací en Esquel y ahora estoy trabajando en un proyecto de Radio Móvil. Trabajé en la Costa durante el verano pasado, con colegas que no conocía y a través de Whatsapp llegué. Gracias a Dios me fue bien y fue una experiencia increíble porque el ritmo es otro. Yo estaba más lento de lo que creía, porque se maneja de otra manera el aire de la radio. Tengo una carta de presentación", concluyó.