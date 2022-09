En el marco de la semana de prevención del embarazo adolescente no intencional, la ginecóloga Verónica Butinoff dialogó con Red 43 sobre las actividades que realizan y brindó detalles sobre estadísticas acerca de esta temática.

La ginecóloga comentó que desde el Hospital Zonal de Esquel vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo con esta temática. "Consideramos muy importante poder a hablar de este tema siempre que se pueda y esta semana internacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es una buena oportunidad para conversar acerca de cuáles son los riesgos, implicancias y que impacto tiene a nivel social"

"El 50% de los embarazos en el mundo de todas las personas gestantes son no intencionales".

En relación a esto, Butinoff señaló que el grupo etario de adolescentes y jóvenes menores de 20 años, "el 80% los embarazos no intencionales, y de ese porcentaje en gran parte son embarazos de producto de violencia sexual".

"Cuando hablamos de no intencional hay que poder pensar acerca de que significa un abuso sexual en la niñez y adolescencia. En una situación de poder en una relación vincular, el consentimiento no existe", remarcó la ginecóloga y agregó "siempre en las niñas es un abuso sexual de 15 años para abajo siempre se considera como abuso sexual y hay que dar una intervención. Mientras que en la adolescencia hay que tener en cuenta que es frecuente el abuso sexual y que lamentablemente deriva en embarazo no intencional".

"El embarazo adolescente es una cara de la desigualdad social".

Respecto a esta temática, la ginecóloga puntualizó que en el área de Salud "tenemos que estar atentos a poder pesquisar precozmente un embarazo y poder pesquisar si hubo un abuso".

"Es importante el rol que tiene el sistema educativo para detectar abusos precozmente, para poder ofrecer herramientas de prevención, para poder trabajar fuertemente la ESI como contenidos trasversales a todos los contenidos curriculares es lo que básicamente va a transformar este sistema machista y patriarcal en un sistema igualitario, con acceso a los derechos, mayor identificación de las distintas identidades de género que conviven en la comodidad aceptando las distintas trayectorias humanas dentro de la trayectoria educativa", concluyó.