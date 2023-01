A solas con Mariano Arcioni: de punta a punta, las confesiones de un gobernador

- Por Carlos Guajardo -

Apenas algunas pocas, de las tantas definiciones del gobernador Mariano Arcioni en su íntima charla con Red 43. Un encuentro en su despacho que ahora debe ubicarse en el primer piso del ministerio de Economía cuando alguna vez (y no se sabe cuándo) la sede del gobierno de la provincia pueda volver a la histórica casa de Fontana 50. Esa que fue destruida por los desmanes e incendios de la que el mismo mandatario hablaba. Arcioni se mostró distendido durante la larga hora de charla, que tuvo otros temas como el desarrollo cordillerano, la fecha de las elecciones y su propio futuro político del cual dio algunas pistas. “No lo descarto”, dijo cuando Red 43 le preguntó sobre una posible candidatura. Y dejó en claro que va a respetar a rajatabla no sólo lo que dice la Constitución Provincial sino también su respeto a la división de poderes en una clara alusión respecto a que si la justicia será la que en definitiva decidirá su puede o no ir por otro mandato.

-Con la ley de Renta Hídrica fuera de juego, ¿cuáles son las principales medidas respecto a la reparación histórica de la cordillera?

-Es lo que la gente está reclamando desde hace mucho tiempo y lo que exige la Comarca Andina. Especialmente Esquel y Trevelin, aunque en realidad son todos los municipios. Después del veto, tomé la decisión de firmar un decreto para crear ese fondo de desarrollo cordillerano con fondos del tesoro provincial. Y al mismo tiempo convoqué a diputados e intendentes de la comarca y al diputado nacional Santiago Igón que es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Vamos a trabajar con ese fondo con una sustentabilidad a largo plazo.

-¿Cuál es el primer problema a solucionar?

-Sin dudas, el de la energía. Todo el mundo habla de producción y desarrollo. Pero la realidad es que la provincia todavía tiene 23 localidades con equipos generadores. Ya sean a gas oil o a gas. Y ese es el gran problema a solucionar primero. Por eso estamos llamando a licitación ahora en febrero para el interconectado Las Plumas-Los Altares y Los Altares-Paso de Indios. Una obra de más de 800 millones de pesos.

-¿El tema energético es primordial?

-Claro. Y ya se hizo mucho desde este gobierno. En Trelew, en Rada Tilly, en Comodoro. Pero estamos convencidos que para hablar de desarrollo y producción si no tenés energía es como poner el carro delante del caballo. Entonces estamos dejando las bases para que la provincia pueda tener un verdadero despegue en la producción siempre tomando como base el tema energético.

-¿Cómo vivió el tiempo de la crisis, el de no poder pagar sueldos?

-Cuando uno no puede pagar los sueldos hay mucho enojo. Y con toda la razón. Se hace muy difícil conseguir recursos. Además, durante el tiempo que nos llevó reordenar el Estado hubo una recomposición salarial. La cumplimos. Y también pagamos todas las deudas a proveedores. Estamos desendeudando la provincia y ese es un gran logro. Somos los únicos. Eso nos permitió además tener mucha presencia en obras. Porque pese a no poder pagar los sueldos nunca dejamos de lado otras obligaciones del Estado.

-¿Lograron mantener la obra pública?

-Claro. Entregamos 2.100 viviendas y hay 1.000 en ejecución. Terminamos hospitales como el de Trelew y estamos llamando a licitación para su equipamiento. Se está construyendo el de Esquel y el de Las Plumas lo inauguramos el mes que viene. Se amplió el de Comodoro Rivadavia y el emblemático hospital de Rawson. También en Lago Puelo. Hicimos una fuerte inversión en puertos como en Rawson, Madryn y Camarones. Hay una fuerte inversión para la policía provincial. Podría seguir. Pero todo esto, con la tranquilidad de pagar los sueldos al día, cancelando deuda y desendeudándonos.

-Cómo se va de una realidad a la otra?

-Es muy difícil porque no solo tuvimos una crisis financiera. También económica y política. En esta última, muchos nos soltaron la mano. Si no, todo hubiera sido más fácil. Pero me dejaron solo. La legislatura de aquellos años no nos permitió reestructurar la deuda y nos dejaron dos años sin presupuesto. Estoy hablando desde 2018. Y ahí en adelante. No teníamos presupuesto y no nos dejaron reestructurar la deuda. Teníamos un barril de petróleo negativo. En una situación tan delicada, el acompañamiento político es clave. Pero no estuvo.

-¿Lo boicotearon?

-No quiero ser tan duro usando esa palabra. Tuve muchas decepciones en el camino que también fue de aprendizaje. Ya no estaba Mario Das Neves. Se hace muy difícil al principio cuando de una verticalidad se pasa a una horizontalidad. Todo se complica.

-¿Le dejaron alguna herida los hechos que se produjeron tras la frustrada sanción de la ley minera?

-Muchas. Me lastimó ver los desmanes, los incendios. Me lastimó ver la casa de gobierno incendiada. Las oficinas públicas en medio del fuego, saqueadas. Todo me afectó. También el ataque a los medios de prensa. La provincia no es eso. Podemos estar en desacuerdo con algunas cuestiones pero no es la manera de manifestarlo. Uno puede estar equivocado. Pero nada justifica lo que pasó. Además, y me hago cargo de lo que digo, hubo personajes y dirigentes políticos que fogonearon y tuvieron influencia en esos desmanes. Se puede protestar, pero nunca con mensajes de odio.

-¿Qué va a pasar en definitiva con la fecha de las elecciones en Chubut?

-Siempre dije que las fechas de las elecciones tienen que salir de un consenso político entre los partidos. Soy respetuoso de eso porque se tiene que llevar adelante una regla de convivencia. Algunos ya se han pronunciado en ir con las nacionales. Si hay un acuerdo, ahí vamos.

-Hoy con la lapicera en mano ¿qué fecha firma?

-Voy a firmar las fechas de las elecciones que me pidan los partidos políticos.

-¿Y qué va a pasar con usted en este 2023?

-Escuché muchas opiniones de dirigentes y funcionarios en cuanto a mi futuro en la política, a mis posibilidades de este año. Pero yo soy respetuoso de lo que diga la Constitución Provincial. Más allá de las interpretaciones que se puedan dar.

-Está bien, pero ¿no tiene en vista ninguna candidatura?

-Hoy no lo estamos conversando. Lo mejor que puedo hacer es trabajar para demostrar lo que hicimos y estamos haciendo. Y desde ese lugar ver cómo estamos posicionados, si realmente la gente quiere que yo ocupe algún lugar.

-¿No lo descarta entonces?

-No para nada. No lo descarto.

-No hace mucho tiempo que está en política, ¿es cómo pensaba?

-Arranqué hace 8 años cuando tuve la primera conversación con Mario Das Neves. Y de verdad, no era lo que imaginaba. Es que arranqué en el Poder Legislativo acompañando a un político fuerte. Y después las cosas se dieron de manera distinta, como ya todos saben. Entonces ahí entendí un poco más. Porque nunca imaginé que pudieran de pronto soltarte la mano o hacerte zancadillas.

-¿Eso le pasó muchas veces?

-Por supuesto. Hubo muchos que me soltaron la mano cuando más lo necesitaba. Y otros me hicieron zancadillas. ¿Se entiende? Pero yo tengo una particularidad, no soy rencoroso. Miro siempre para adelante y en ese mirar para adelante busco lo mejor para mi provincia. Me siento orgulloso de ser gobernador y estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Me gusta y a pesar de todo sigo entendiendo la política como el primer día. No siento que tenga enemigos más allá de muchas cosas que me hayan pasado. O me hayan hecho. Sigo con los mismos sueños y con las mismas ganas de aportar. Pero sé que por más que hayas trabajado 23 horas al día siempre queda un “debe”. Pero tengo la tranquilidad de que en esas 23 horas lo di todo.

-¿No se arrepiente de haber incursionado en este ámbito?

-Si me siento orgulloso de haber llegado a este cargo, es obvio que no. La política llegó a mi vida en el momento justo.

-¿Lo ve a Sergio Massa como presidenciable?

-Saben que lo conozco hace mucho tiempo. Y también hace mucho tiempo que dije que podía ser presidente. Pueden ir a los archivos. Lo expresé en 2015 y 2019. Y lo reitero ahora. Es uno de los políticos más preparados. Lo está demostrando conduciendo este momento tan delicado del país.

-Pero es difícil posicionarse con casi un 100 por ciento de inflación siendo ministro de Economía.

-Asumió en una situación muy complicada. Y la está acomodando. En todos los sectores. Incluso en el tema inflacionario que va teniendo una tendencia a la baja.

-Volviendo a la provincia, firmó hace unos días un importante aumento para estatales de acuerdo con los gremios. Pero tiene una piedra en el zapato que son los docentes ¿Qué piensa?

-Qué decir “docentes” es demasiado amplio. Hoy no hay conflictos por falta de pago ni por aumentos. Lamentablemente hay cinco gremios en educación. Y uno más combativo que es la ATECH. Pero en esto, la responsabilidad la tenemos todos. Políticos y gremialistas. Sabemos que hay una cuestión de fondo que escapa a lo estrictamente salarial. Por eso siempre convocamos al diálogo, nunca nos negamos.

-De todas maneras, ¿cree que comenzarán las clases sin convenientes?

-Estoy convencido que si. No son todos los docentes los que están involucrados en un supuesto conflicto. En las últimas medidas de fuerza no se llegó a un 20 por ciento de acatamiento. Los maestros quieren trabajar. Y las clases van a comenzar. No le hemos faltado el respeto ni perseguido a nadie. Y nos hicimos cargo de todo lo que teníamos que hacernos cargo.