La dirección de Bromatología informó a la población que se han retirado alimentos refrigerados, por mostrar signos compatibles con pérdida de la cadena de frío.

Benjamín Lobos, Director de Bromatología, dialogó con la prensa y brindó detalles acerca del decomiso de mercadería en un local de Esquel: "el lunes pasado hicieron una denuncia anónima indicando que las heladeras de un supermercado estarían apagadas. El denunciante informó que, cuando le avisó a los responsables del local, no lo tomaron bien y lo echaron del local".

Lobos señaló que el denunciante realizó la denuncia al 2945-569596, "los inspectores se acercaron en 20 minutos y, a través de termómetros, pudimos corroborar que los productos que estaban en refrigeración para ser vendidos se encontraban a temperatura ambiente y las heladeras estaban sin funcionar".

En este sentido, se le dio conocimiento a la Jueza de Faltas, "quien indicó al inmediata destrucción de la mercadería. Se incautó alrededor de un metro cúbico de lácteos, jugos y se destruyeron en el mismo momento".

"La mercadería que se incautó puede tener efectos nocivos para la salud, pero reversibles".

Se trata del supermercado "Felicidad" (Alvear 2656), por lo que, Lobos dijo que aquellos consumidores que hayan adquirido mercadería de este local solicitó que verifiquen heladeras y, en caso de tenerlos, los pueden descartarlos en sus hogares o se acercan a la oficina de Bromatología (Chacabuco 55).

"La ley del Código Alimentarito Argentino expresa que, cuando se retira un alimento, puede estar dispuesto en un depósito guardado sin acceso al consumidor final o exhibido en góndola esperando que un consumidor lo compre. Si el hallazgo nuestro se produce en un alimento que no se encuentra a disposición del consumidor nuestra oficina no tiene la capacidad de nombrar al infractor porque se considera un secreto de estado o propio del infractor y no hubo riesgo para la salud", aclaró Lobos y señaló que sería "diferente cuando el producto está en góndola y representa un riesgo para la salud".

Por otra parte, el Director de Bromatología comentó que "no hubo hallazgos que fundamenten la clausura preventiva, que es aquella se realiza cuando la situación que está comprometiendo la salud pública no puede ser revertida en el mismo momento". De todos modos, indicó hay sanciones para el comercio, se redactó un acta y ya está a cargo del Tribunal de Faltas.