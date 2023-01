Andrés Lapenna y Mauricio Molina, reconocidos comerciantes de la ciudad, dialogaron con Red43 por la situación que están atravesando a raíz de la modificación de una ordenanza que tiene que ver con el expendio de alcohol y cierre de kioscos a la media noche.

En principio, Andrés indicó que "venimos trabajando hace años con este tema. La Municipalidad en su momento nos dio una doble habilitación; una es de kiosco, donde podés abrir las 24 horas y no se puede exhibir alcohol; y la otra, de almacén o minimercado, en la que se puede vender alcohol pero hay que cerrar a las 23 hs".

"Hace un año y medio, nos avisan que tenemos que elegir una de las dos ordenanzas", agrega el comerciante, aclarando que se mantuvieron distintas reuniones en la Municipalidad y, también que se había acordado trabajar en conjunto con el Honorable Concejo Deliberante: "esto nunca sucedió y hace una semana nos enteramos que modificaron la ordenanza y hay que elegir una de las dos. Entonces extendieron el horario hasta las 00 hs e implementaron un impuesto que golpea nuestra situación económica".

"Tenemos un Intendente que dice que quiere turismo y concejales que meten trabas. La solución es dejar trabajar y controlar de otra manera"

"El tema de raíz es el consumo de alcohol, sobre todo en menores. Esto está fuera de discusión. Sería mejor intensificar los controles y el que no cumple ser juzgado. Pero todos sabemos que no son los kioscos los que venden alcohol; acá hay supermercados, bares y no hay un control", continuó Andrés, confirmando que él eligió la habilitación de minimercado (Mitre y 9 de julio), en la cual deberá cerrar a las 00 hs: "¿Y la gente que quiere comprar?, hay cosas de primera necesidad".

Mauricio Molina, propietario de Mar Mau, indicó que "estamos pidiendo que nos dejen trabajar. En la mayoría de los kioscos del país se vende alcohol hasta las 00 hs y se continúa trabajando".

"Van a quedar chicos sin trabajo porque es un turno que no va a estar. No creo que esta sea la solución, con ese criterio del alcohol tenés que cerrar cervecerías y boliches. Si se busca bajar el 'consumo excesivo' tenés que cerrar todo. No sé por qué siempre es contra los kioscos"

En esta línea, Mauricio dejó en claro que "brindamos un servicio y pagamos un impuesto; que no nos dejen trabajar no es justo", recalcando que no solo afectará a los turistas la medida, sino también al vecino de la ciudad.