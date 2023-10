El gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió la Cuenca Carbonífera y brindó algunas precisiones sobre el encuentro con el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, que se realizará este jueves en Ramón Santos. También se refirió al proceso de transición del actual gobierno, y buscó transmitir tranquilidad a los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios al Estado provincial. Denunció que en el gobierno de Alicia Kirchner hay 5.000 cargos políticos y que todas las cooperativas con de funcionarios públicos.

"La movilización de mañana ( por hoy, jueves 19) en Ramón Santos es un hecho histórico, que dos gobernadores electos y los trabajadores de dos provincias hayan encontrado un punto de encuentro para manifestarnos a favor de nuestros intereses que son nuestros recursos".

"El presidente tiene que saber que se va a encontrar con dos gobernadores y dos gobiernos que van a marcar postura en defensa de nuestros recursos, en defensa de nuestros trabajadores", afirmó.

Claudio Vidal expresó que le gustaría que fuera más fluido el intercambio de información en este proceso transicional pero que atribuye tal dilación a que "son momentos políticos y yo calculo que es importante preservar el funcionamiento de un gobierno, en esto voy a ser respetuoso"

Manifestó que "hay funcionarios que hicieron lo que quisieron y que la prioridad fue beneficiarse algunos de ellos y perjudicar a los demás, lo han demostrado en su accionar, en su forma de trabajar" y aseguró que a partir del 10 de diciembre "vamos a mirar para adelante pero vamos a tener memoria y hay cuestiones que hay que resolver y que tienen que dar explicaciones, no puede quedar así no más".

Vidal dio un detalle muy preciso sobre la situación de los trabajadores del Estado, señalando que sin tener en cuenta los cargos de los entes descentralizados "en la provincia de Santa Cruz tenemos cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro (4.854) cargos políticos" además de "entre trabajadores activos y pasivos y empleados municipales setenta y seis mil (76.000) empleados, además de esto hay que sumar los miles de trabajadores que están en cooperativas y los miles de trabajadores monotributistas" y sintetizó que "todo esto nos daría una suma aproximada de noventa y cinco mil (95.000) empleados que viven del Estado" es decir esa cantidad de trabajadores estatales sobre un total "de trescientos cuarenta y cuatro mil (344.000) habitantes,yo creo que con saber esto nos damos una idea de en qué situación estamos pero además han agregado contratos, han agregado personal a planta, que es para destabilizar el próximo gobierno, lo entiendo nosotros sabemos que es lo que tenemos que que hacer a futuro".

No obstante, el gobernador electo aclaró: "Yo le quiero transmitir tranquilidad a los trabajadores de las cooperativas, tendrán que rendir cuentas los que creen que son dueños de las cooperativas , as cooperativas son dueños todos y no dos o tres". Insistió en que "las cooperativas más importantes pertenecen a funcionarios del gobierno actual. Eso es lo que se va a terminar. Los trabajadores no se van a quedar en la calle."

Con información de Nuevo Día