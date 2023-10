El mediodía del presente viernes el juez Mariano Nicosia dio a conocer su veredicto de pena en el debate por mala praxis que se celebra en el Juzgado Penal del barrio Roca de Comodoro Rivadavia que tiene como imputado al urólogo Marcelo Espasiano.

A pesar que se probó que no hubo consentimiento informado y que se realizó una fuerza excesiva en la tensión del instrumento, “la prueba es inconcluyente al respecto, al igual que la pericia médica”. Los peritos no fueron concluyentes con el resultado y dejaron la posibilidad de que esto ocurriera aun cuando hubiera actuado con el exigido cuidado. La prueba no supera la duda razonable que beneficia al imputado”, sostuvo el juez. Por lo cual resolvió absolverlo en relación al delito de lesiones graves culposas.

El debate fue presidido por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general y Fabiola López, funcionaria de fiscalía; la querella fue ejercida por Eduardo Villafañe; en tanto que la defensa de Espasiano fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

Cabe recordar que en su alegato final el fiscal consideró probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza del imputado solicitando se lo declare penalmente responsable de “lesiones graves culposas” por mala praxis médica; al igual que la querella. En contraposición la defensa pidió su absolución.