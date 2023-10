La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se quedó con el 23,82% de los votos a nivel nacional, siendo la tercera fuerza elegida. En este contexto llegó al búnker y reconoció la derrota.

En este sentido, Bullrich destacó: "Tenemos la profunda convicción de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere terminar con la pobreza. Quizás estos valores hoy quedaron dormidos, pero los vamos a despertar".

"Nunca vamos a ser cómplices del populismo en Argentina ni de las mafias que destruyeron este país. No me voy a rendir nunca así como no lo hará nadie de este espacio político", afirmó.

Y concluyó: "El populismo destruyó el país y no voy a ser yo quien felicite a quien es parte del peor Gobierno de la historia y volverá a gobernar"