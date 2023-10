El cantante Jeremías Mendoza brindará un show a las 21:30 hs en el Centro Cultural Melipal.

En diálogo con Red43, Mendoza expresó: "estamos preparando este concierto con motivo de los trabajos que he venido subiendo en las plataformas digitales. He participado en festivales, eventos conjuntos con otros colegas de acá, y es la primera vez que hago mi espectáculo y lo produzco junto con mi familia"

Mendoza adelantó que cantará junto con su hermano Juan Pablo y los acompañará con la percusión Mario Pailacura.

"Me vengo presentando en diferentes espacios. La gente de acá ya me conoce y quisimos empezar en un espacio como el Melipal, me pareció adecuado para esta propuesta", dijo Jeremías Mendoza.

"Arranqué desde muy chiquito. A los 4 años empecé a interesarme por la guitarra, después por la percusión y teclado, pero siempre tuve como referencia la guitarra", contó y agregó: "Ahora estoy dando mis primeros pasos en carrera artística, y estoy estudiando a distancia la Licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América".

Las entradas anticipadas están disponibles en el Centro Cultural Melipal a $700. El día del show también podrán adquirirse a un valor de $1000.